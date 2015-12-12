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أوقاف الأقصر تعقد لقاء جماهيريا عن أضرار التدخين بمسجد القرافى

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أوقاف الأقصر تعقد لقاء جماهيريا عن أضرار التدخين بمسجد القرافى أوقاف الأقصر تعقد لقاء جماهيريا عن أضرار التدخين بمسجد القرافى
عقدت مديرية أوقاف الأقصر، مساء أمس الجمعة، لقاء جماهيريا للتوعية بأخطار وأضرار التدخين بمسجد القرافى، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء.

حضر اللقاء وفد من الأئمة والدعاة على رأسهم فضيلة الشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، وكل من الشيخ إسلام محمد الأزهرى المنسق الإعلامى للإدارة والشيخ جمعة حامد شحاتة والشيخ فراج حجازى سليم وجمع غفير من الجمهور والمواطنين.

بدأ اللقاء بقراءة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لفضيلة الشيخ محمد زكى يونس مدير أوقاف بندر الأقصر تحدث فيها عن تحريم المخدرات والمكسرات بأنواعها استنادا إلى القاعدة العريضة كل ما أذهب العقل فهو مسكر وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، كما أن الإضرار بالنفس البشرية محرم ومنهى عنه قال تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، ومن الضروريات الخمسة فى شريعتنا الغراء حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال والمخدرات إزهاق للنفس وبعد عن الدين وإهدار للمال.

ثم تلاها محاضرة الأستاذ محمد سيد محمد باحث ومدرب تنمية بشرية بصندوق مكافحة الإدمان ومشرف محافظتى الأقصر وجنوب سيناء، والتى تناول خلالها الحديث عن التدخين وأسباب التدخين وأضراره والوسائل المساعدة على الإقلاع عن التدخين، وغير ذلك مما يتصل بالموضوع كما تم لأول مرة استخدام الداتا شو داخل المسجد تم استعراض الداتا الخاصة بالمحاضرة من خلاله.

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مصر 365