تجديد حبس قاتلة نجلها بسبب سوء سلوكه بإمبابة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس ربة منزل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل نجلها البالغ من العمر 9 سنوات وإخفاء جثته أسفل كوبرى عرابى بسبب سوء سلوكه بإمبابة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقت بلاغاً من سيدة بالعثور على جثة نجلها البالغ من العمر 9 سنوات أسفل كوبرى عرابى، وبتضييق الخناق عليها وإجراء التحريات، تبين أنها وراء قتله، وبمواجهتها اعترفت أنها اعتدت عليه بالضرب حتى فارق الحياة لسوء سلوكه، ثم ألقت جثته أسفل كوبرى عرابى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.