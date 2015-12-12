نيويورك: تظاهرات تنتقد «ترامب» وترحب باللاجئين السوريين

أظهر استطلاع للرأي أمس ان غالبية الاميركيين تعارض اقتراح دونالد ترامب، المرشح الاوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية الى الانتخابات الرئاسية، بشأن منع المسلمين موقتا من دخول الولايات المتحدة، لكن بالمقابل فان اكثر من 40% من الجمهوريين يؤيدونه.

وبحسب الاستطلاع الذي اجرته صحيفة وول ستريت وشبكة "ان بي سي" فان ربع الاميركيين فقط (25%) يؤيدون الدعوة التي اطلقها الملياردير الجمهوري لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، بينما يعارضها 57% من الاميركيين. وأجري الاستطلاع يومي الثلاثاء والاربعاء ونشرت نتائجه الخميس وبلغ هامش الخطأ فيه 4,4%. وبحسب الاستطلاع نفسه فان 42% من الجمهوريين يؤيدون مقترح ترامب مقابل 36% منهم يعارضونه. ولم يوضح الاستطلاع هامش الخطأ في هذه الشريحة لكنه حتما اكبر من 4,4% لان العينة اصغر. كما اظهر الاستطلاع ان اقل بقليل من ثلثي الاميركيين آراؤهم ايجابية بشأن المسلمين، وهي نسبة لا تزال على حالها منذ 2002، بحسب "ان بي سي". اما في الشريحة الجمهورية فان نصف الجمهوريين موقفهم سلبي من المسلمين.

وكان ترامب قد قال انه يريد غلق الحدود الاميركية امام المسلمين "حتى نصبح قادرين على تحديد هذه المشكلة وفهمها"، في اقتراح لاقى استهجانا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها. وما زال الملياردير الأميركي يتصدر استطلاعات الرأي لدى الجمهوريي بفارق كبير عن اقرب منافسيه. وبحسب استطلاع آخر نشرت نتائجه "وول ستريت" و"ان بي سي" الخميس فان 35% من الناخبين الجمهوريين يعتزمون التصويت له، في اعلى نسبة على الاطلاق يحصل عليها منذ دخل السباق الرئاسي. واجري هذا الاستطلاع قبل اطلاق ترامب تصريحه المثير للجدل بشأن المسلمين. اما بقية المرشحين فقد حلوا خلف ترامب بفارق كبير، اذ حصل تيد كروز على 16% وبن كارسون على 13% وماركو روبيو على 9%. ولكن من جهة ثانية فقد اظهر الاستطلاع ان ثلثي الاميركيين تقريبا يشعرون بالقلق او حتى بالرعب من فكرة وصول ترامب الى سدة الرئاسة. والخميس اعلن ترامب انه قرر ارجاء زيارته الى اسرائيل، وذلك بعدما اثارت تصريحاته حول وجوب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة تنديدا واسعا.

من جهة أخرى قالت الشركة التركية صاحبة امتياز العلامة التجارية لترامب تاورز في تركيا أنها تعيد تقييم علاقتها القانونية حالياً.

وترامب تاورز اسطنبول عبارة عن مجمع تجاري وسكني من الزجاج بناه الملياردير التركي آيدين دوغان يطل على الحي المالي بوسط المدينة. ويدفع دوغان لترامب مقابل استغلال العلامة التجارية. وقال بولنت كورال مدير مركز ترامب للتسوق "نأسف وندين تصريحات ترامب التي تنطوي على تمييز. مثل هذه التصريحات فارغة من أي قيمة وهي نتاج عقل لا يفهم على الاطلاق الاسلام دين السلام". وقال كورال في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "عبرنا عن ردنا فعلنا مباشرة لعائلة ترامب. نراجع البعد القانوني لعلاقاتنا مع العلامة التجارية لترامب".

إلى ذلك احتشد مئات النشطاء امام فندق يملكه دونالد ترامب وسط نيويورك لادانة دعوته بفرض حظر مؤقت على دخول المسلمين الى الولايات المتحدة. وانتقد المحتجون بشدة تعليقات ترامب مرددين هتافات من بينها "مرحبا باللاجئين" و"ترامب إلى المزبلة". وأبلغت ليندا سارسور من الجمعية الأميركية - العربية في نيويورك الحشد "إننا لا نطلب أي إحسان.. نحن نطلب الاحترام والكرامة الاساسيين اللذين نستحقهما جميعا هنا في الولايات المتحدة الأميركية". وجاء تصريح ترامب ردا على الهجوم الدموي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الاسبوع الماضي والذي اطلق فيه زوجان مسلمان النار فقتلا 14 شخصا.

قال بعض المحتجين ان تعليقات ترامب في حين انها اكثر صراحة إلا انها لا تختلف كثيرا عن تصريحات لساسة اخرين يدعون الى فرض قيود على اللاجئين السوريين الذين يريدون الاستقرار في الولايات المتحدة. وحذر اخرون من ان تعليقات ترامب المثيرة للانقسام ستعمل فقط على تكثيف موجة من رهاب الاسلام. وقال سكاندا كاديرجمار (27 عاما) "الضرر الذي أحدثه ترامب بالفعل كبير جدا" مشيراً الى تقارير عن تهديدات متزايدة ضد المسلمين. واضاف قائلا "دونالد ترامب هنا ليصب البنزين على تلك الحرائق". وقال مسلمون شاركوا في الاحتجاج انهم يخشون زيادة في الهجمات والتمييز ضدهم في اعقاب هجوم سان برناردينو مثلما حدث في اعقاب الهجمات التي شنتها القاعدة في 11 سبتمبر 2001. وقالت اميرة كريم (16 عاما) ان والدها أرغم امها على التوقف عن ارتداء غطاء الرأس لاسبوعين في اعقاب تلك الهجمات في حين قالت صديقتها إيمان سهيل (17 عاما) ان شخصا ما دفع عَمتها لتسقط أرضا. واضافت سهيل قائلة "يوجد اناس مثله تماما" في اشارة الى ترامب. ووقف مؤيد وحيد لترامب بالقرب من الاحتجاج ممسكا بلافتتين كتب على احداهما "نحن نريد ترامب" وعلى الاخرى "لا نريد المزيد من السوريين". ومن بين من تحدثوا في الاحتجاج حسام الرستم وهو لاجئ سوري وصل الى نيوجيرسي قبل أربعة اشهر بعد ان فر من مدينة حمص التي تمزقها الحرب. وقال "الاسلام هو دين السلام... الاسلام ليس إرهابا".