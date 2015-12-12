ترحيب دولي بنتائج «مؤتمر الرياض»: اتفاق الفصائل بداية الحل في سورية

الرياض , برلين - د ب أ ، أ. ف. ب.

رحب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بنتائج مؤتمر سورية في الرياض, مشيرا الى إنه تم تحقيق أكثر مما كان متوقعا باتفاق واسع النطاق ومفاجئ للمعارضة السورية على تشكيل وفد للمفاوضات والالتزام المشترك بعملية انتقال سياسي. وأضاف شتاينماير: "بهذا الاجتماع تم إنجاز أول خطوة محددة في تطبيق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في فيينا من أجل حل سياسي في سورية". ويدخل اتفاق الرياض بين اطياف المعارضة السورية في مسار الحل السياسي ’ ويشترط الاتفاق الذي تم التوصل اليه اثر مؤتمر ليومين شاركت فيه قرابة مئة شخصية سياسية وممثلة لفصائل عسكرية، رحيل الرئيس بشار الاسد مع "بدء المرحلة الانتقالية". ودفعت المملكة بقوة من اجل إنجاح المؤتمر.

وزار وزير الخارجية عادل الجبير المشاركين قبيل اعلان التوصل الى اتفاق الذي تلاه استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركين في المؤتمر. الى ذلك استقبل رئيس الوزراء الكندي 163 لاجئا سورياً ممن وصلوا أمس إلى تورونتو على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الكندي. وقال جاستن ترودو عند لقائه باللاجئين "سنتذكر جميعاً هذا اليوم". وأشار ترودو إلى ان كندا تعتبر ان استقبال هؤلاء اللاجئين و"منحهم مستقبلا افضل لهم ولابنائهم برحابة صدر" يشكل "مصدر قوة".