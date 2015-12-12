تعيين د. العيسى وزيراً للتعليم.. عبدالله ملفي نائباً لوزير الخدمة المدنية.. د. توفيق السديري نائباً لوزير الشؤون الإسلامية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس الجمعة عدداً من الأوامر الملكية، شملت إعفاء وزير التعليم د. عزام الدخيل من منصبه وتعيين د. أحمد العيسى وزيراً للتعليم.

وشملت القرارات الملكية إعفاء محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. علي الغفيص من منصبه وتعيين د. أحمد الفهيد محافظاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإعفاء الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية م. محمد السويكت من منصبه وتعيين د. رميح الرميح رئيساً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وإعفاء نائب وزير الخدمة المدنية د. صالح الشهيب من منصبه وتعيين عبدالله ملفي نائباً لوزير الخدمة المدنية.

د. عزام الدخيل وسعود القحطاني مستشارين في الديوان الملكي

د. الفهيد محافظاً لمؤسسة التدريب التقني والمهني.. ود. الرميح رئيساً للخطوط الحديدية

د. الرويس محافظاً لهيئة الاتصالات.. والغفيص والضراب والشهيب أعضاءً بمجلس الشورى

كما شملت قرارات خادم الحرمين الشريفين تعيين د. توفيق السديري نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة، وتعيين د. عبدالعزيز الرويس محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين د. علي الغفيص، وم. عبدالله الضراب، ود. صالح الشهيب أعضاءً في مجلس الشورى.

وشملت القرارات الملكية تعيين د. جمعان بن رقوش رئيساً لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمرتبة الممتازة على ملاك وزارة الداخلية، وتعيين فهد بن هديان على وظيفة مستشار رقم (8) بالمرتبة الممتازة في وزارة الداخلية، وتعيين محمد العميل أميناً عاماً للجنة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين سعود القحطاني مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين د. عزام الدخيل مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

وفيما يلي نص القرارات الملكية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/26

التاريخ 29/2/1437ه

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى د. عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يعين د. أحمد بن محمد بن أحمد العيسى وزيراً للتعليم.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/27

التاريخ 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/132) بتاريخ 2/6/1434ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى د. صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب نائب وزير الخدمة المدنية من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يعين الأستاذ عبدالله بن علي بن محمد ملفي نائباً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/28

التاريخ 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين د. توفيق بن عبدالعزيز السديري نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/29

التاريخ 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/57) بتاريخ 2/3/1434ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى د. علي بن ناصر بن علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من منصبه.

ثانياً: يعين د. أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد محافظاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماد وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/30

التاريخ 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 5/3/1422ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

وبناءً على ما عرضه علينا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين د. عبدالعزيز بن سالم بن محمد الرويس محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/31

التاريخ 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/1/1386ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/134) بتاريخ 2/6/1434ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى م. محمد بن خالد بن محمد السويكت الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من منصبه.

ثانياً: يعين د. رميح بن محمد الرميح رئيساً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ /32

التاريخ: 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412ه

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/45) بتاريخ 29/2/1434ه، ورقم (أ/112) بتاريخ 25/4/1436ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى الصادر بتكوينه الأمران الملكيان رقم (أ/45) بتاريخ 29/2/1434ه ورقم (أ/112) بتاريخ 25/4/1436ه وذلك للمدة المتبقية للمجلس في دورته الحالية:

1- د. علي بن ناصر الغفيص.

2- م. عبدالله بن عبدالعزيز الضراب.

3- د. صالح بن عبدالرحمن الشهيب.

ثانياً: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ /33

التاريخ: 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

وبناء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين د. جمعان بن رشيد بن عبدالمجيد بن رقوش رئيساً لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمرتبة الممتازة على ملاك وزارة الداخلية.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ /34

التاريخ: 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين فهد بن محمد بن عبدالله بن هديان على وظيفة مستشار رقم (8) بالمرتبة الممتازة في وزارة الداخلية.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ /35

التاريخ: 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين محمد بن عبدالله بن صالح العميل أميناً عاماً للجنة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ /36

التاريخ: 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين سعود بن عبدالله القحطاني مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ /37

التاريخ: 29/2/1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين د. عزام بن محمد الدخيل مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود