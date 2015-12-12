فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على والدة جلوي بن سعود

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة الجمعة أمس صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وابن الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين.