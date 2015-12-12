د. الرويس.. بروفيسور الهندسة الكهربائية في خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرياض - عبدالعزيز العنبر

أصدر خادم الحرمين الشريفين قراراً بتعيين د. عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وكان آخر منصب شغله د. الرويس وكيل لجامعة الملك سعود، وهو الحاصل على درجة بروفيسور من الجامعة نفسها في تخصص هندسة الاتصالات من قسم الهندسة الكهربائية، وكان قد حصل قبلها على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية في جامعة أوهايو الحكومية بمدينة كولومبس الأميركية، وشهادة الماجستير في جامعة كولورادو بمدينة بولدر الأميركية، وشهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بالرياض.