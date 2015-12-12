إعادة العمالة المنزلية الأثيوبية بعد كشف الصحة النفسية والتأهيل قبل الاستقدام

يحسم مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل توصية لعضويه أحمد الزيلعي وأحمد آل مفرح تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة شاملة لقرارها إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا، والتراجع عنه للحاجة إلى خدماتهم وفق ضوابط محددة من بينها الكشف عن الصحة النفسية وجودة التدريب والتأهيل قبل الاستقدام.

من ناحيتها رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية الأخذ بهذه التوصية وعارضت تضمينها توصيات التقرير السنوي لوزارة العمل، إلا أن الزيلعي وآل مفرح أصرا على أن عرضها على المجلس لمناقشتها وبررا بأن الأحباش جزء من بيوت سكان جزيرة العرب على مدى تاريخهم، وكتب التاريخ تزخر بمعلومات كثيرة عن محاسنهم وصلاحياتهم لمختلف أعمال المنازل، مؤكدين أنهما استطلعا عدداً من آراء ذوي التجربة الذين جربوا هذه العمالة واتضح أنهم الجنسية الوحيدة التي يمكن أن تعوض عن العمالة المنزلية، كما أن العاملات من أكثر الجنسيات تأقلماً مع بيئات المملكة على اختلافها، إضافة إلى فشل الاستقدام من أمكنة كثيرة من دول العالم التي رأت الوزارة أنها تعوض النقص في الاستقدام من اندونيسيا وأثيوبيا. وشدد العضو عبدالعزيز العطيشان في توصية إضافية ضمن تقرير وزارة العمل، على تشكيل لجنة من الوزارة والغرف التجارية لدراسة مسببات التوظيف الوهمي بالشركات وإيجاد الحلول المناسبة التي تشجع الشباب والشابات السعوديين للعمل، فيما طالب العضو سلطان السلطان بتحديد زمن معين مستقبلي لتكون نسبة البطالة السعودية صفراً، مشيراً إلى أهمية إيجاد فرص عمل والاستفادة من المشاريع القائمة في توظيف الشباب.

وطالب العضو منصور الكريديس بتضمين تقرير العمل معلومات تفصيلية عن ما تم حيال تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية من حيث تحقيق أهدافها ومعوقات تنفيذها. من جهتها تراجعت العضو حنان الأحمدي عن توصيتها الإضافية على تقرير وزارة العمل والتي نصت على تضمين تقاريرها احصائيات دقيقة توضح مدى التقدم في تطبيق مقتضيات الأمر الملكي بشأن اتاحة فرص ومجالات توظيف المرأة في النشاط الصناعي والتجاري ومجالات البيع، كما تراجع العضو حامد الشراري عن توصيته التي طالب فيها بوضع ضوابط للعمل تحت درجات الحرارة المتدنية جداً. وفي شأن آخر، تمسك العضو سلطان السلطان بتوصية له على تقرير هيئة الهلال الأحمر وطالب بربطها بالدفاع المدني تحت هيئة واحدة مستقلة، ورفض سحب توصيته التي رفضتها للجنة الصحية ويحسمها المجلس الثلاثاء المقبل، كما يقدم العضو طارق فدعق توصية لدراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد لعملياتها، وطالب العضو عطاء السبيتي الهلال الأحمر بتبني خطة واضحة لزيادة عدد وظائف اخصائي الإسعاف، ورفع نسبتها ضمن وظائف الإسعاف الفنية لرفع مستوى الخدمة الإسعافية.