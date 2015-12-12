د. العيسى لـ«الرياض»: قضايا التعليم معروفة وتحتاج جهد الزملاء

أعرب د. أحمد بن محمد بن أحمد العيسى عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن الثقة والظن بما أولاه ولاة الامر -حفظهم الله-. ووصف الوزير "العيسى" في تصريح خص به "الرياض" بعد تعيينه وزيراً للتعليم بانها ثقة غالية، قائلاً: "إن هذه مسؤولية عظيمة، وأسأل الله التوفيق وان يعيننا على تحمل الامانة، وان شاء الله سنبذل كل جهد لتطوير التعليم، وان يصل التعليم بالمملكة الى مصاف الدول المتقدمة". وحول ابرز القضايا التي سيباشر العمل عليها، رد الوزير العيسى بقوله: "الحديث مبكر عن القضايا التي تحتاج الى النظر بها، ولكن قضايا التعليم قضايا معروفة، وتحتاج الى جهد كافة الزملاء بالقطاع التعليمي بالميدان التربوي، ونحن متفائلون بأنه سيكون هناك تعاون من الجميع لخدمة هذا القطاع".

الجدير بالذكر ان الوزير احمد العيسى حاصل على الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس من جامعة بنسلفانيا الحكومية، وعمل عميداً للكلية التقنية بالرياض، ثم عميداً لكلية اليمامة، ثم مديراً لجامعة اليمامة، ثم مستشاراً لمؤسسة مسك، ونائباً لرئيس مجلس ادارة مدارس الرياض.

من ناحية أخرى، نفى وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسي ل "الرياض" وجود حساب له في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "كان يوجد لي حساب في تويتر، ولكن تم إغلاقه قبل ثلاثة أيام".