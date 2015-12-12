جازان - علي المدخلي

كشف مدير التخطيط والسياسات في وزارة التعليم د. علي الألمعي عن وجود خطة إعلامية تستهدف الطلاب والمعلمين ومقار التعليم من مدارس وجامعات تستمر لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر يناير 2016م وفق رؤية وأهداف تسعى وزارة التعليم لتنفيذها. وبين د. الألمعي أن الخطة لديها وسائل للتنفيذ عبر وسائل الإعلام، وباستخدام اللقاءات والمنشورات والحوارات التي تهتم بتنفيذ الخطة بشكل كامل ومميز.