الثبيتي يناقش جراحات الغدد في مؤتمر عالمي بأميركا

الرياض - محمد الحيدر

يشارك د. ماجد الثبيتي استشاري طب وجراحة الأنف ولأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق والمناظير والجراح الآلي بمستشفى قوى الأمن كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي لجراحات الغدة الدرقية والذي سيقام في مدينة فلاديلفيا في الولايات المتحدة الاميركية خلال الفترة من 29 فبراير حتى 3 مارس 2016م. وسيقدم د. الثبيتي ورقة علمية تتضمن نتائج إجراء عدد من العمليات الجراحية للغدة الدرقية كبيرة الحجم، دون الحاجة إلى قطع "عظمة القص" بالقفص الصدري، واستخدم د. الثبيتي المنظار الجراحي من خلال ثقب في العنق للوصول إلى الغدة الدرقية دون إصابة أي من الشرايين وذلك لقربها من الغدة.