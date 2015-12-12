أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الثبيتي يناقش جراحات الغدد في مؤتمر عالمي بأميركا

Google+ Print
الثبيتي يناقش جراحات الغدد في مؤتمر عالمي بأميركا الثبيتي يناقش جراحات الغدد في مؤتمر عالمي بأميركا
162959551239.jpg

د. ماجد الثبيتي

الرياض - محمد الحيدر

    يشارك د. ماجد الثبيتي استشاري طب وجراحة الأنف ولأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق والمناظير والجراح الآلي بمستشفى قوى الأمن كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي لجراحات الغدة الدرقية والذي سيقام في مدينة فلاديلفيا في الولايات المتحدة الاميركية خلال الفترة من 29 فبراير حتى 3 مارس 2016م. وسيقدم د. الثبيتي ورقة علمية تتضمن نتائج إجراء عدد من العمليات الجراحية للغدة الدرقية كبيرة الحجم، دون الحاجة إلى قطع "عظمة القص" بالقفص الصدري، واستخدم د. الثبيتي المنظار الجراحي من خلال ثقب في العنق للوصول إلى الغدة الدرقية دون إصابة أي من الشرايين وذلك لقربها من الغدة.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية