«الرياض» تحتفل باليوم الوطني الإماراتي في دبي

نظم المكتب الإقليمي لجريدة "الرياض" بدبي، بفندق جراند حياة دبي في دولة الإمارات، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بمناسبة إصدار العدد الخاص عن هذا اليوم المهم، والذي نشرته "الرياض" في اليوم الثاني من ديسمبر الجاري تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني ال44، برعاية د. محمد بن عبدالرحمن البشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي، إلى جانب د. صالح الدوسري الملحق الثقافي السعودي لدى الإمارات، والزميل الأستاذ سليمان العصيمي رئيس تحرير جريدة الرياض المكلف، ونائب السفير السعودي ونائب القنصل العام السعودي، والأستاذ عبدالكريم الربيعان مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية في الإمارات والشرق الأوسط.

الفريق خلفان: المملكة تقود مسيرتنا الخليجية ونحن ندعمها في أي خطوة تتخذها

العصيمي: الملحق يعبّر عن متانة علاقات البلدين.. والمناسبة عزيزة على قلوب السعوديين

القحيص: العدد تناول تاريخ الدولة منذ نشأتها حتى أصبحت في مقدمة الدول

وحضر الحفل عدد من رؤساء ومديري الشركات السعودية العاملة في الإمارات التي كانت لها مساهمة فاعلة في إنجاح العدد الخاص بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، هذا الإصدار الذي توزع في الحفل وكان محط أنظار وإعجاب الحضور والذين وصفوه بأنه وثيقة مهمة ومرجع لتاريخ الإمارات لما يحتويه من معلومات سياسية وثقافية واقتصادية، والذي تناولته وسائل الإعلام الإماراتية المختلفة بشكل موسع لأهمية هذا الملحق المتميز الذي احتوى على 32 صفحة ملونة، وتطرقت فيه "الرياض" إلى تأسيس ونشأة ونهضة ومسيرة دولة الإمارات من سنة 1971م إلى 2015م، حيث استعرض الإصدار العلاقات السعودية الإماراتية المتينة والمتميزة، وما تشهده من تطور على جميع الأصعدة، والذي كتب افتتاحيته سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات، وكذلك تناول الإصدار المشهد الثقافي والاقتصادي، ودور المرأة الإماراتية ومسيرتها، ونشر تقريراً عن المساعدات الإماراتية الخارجية للدول والشعوب المحتاجة، إلى جانب اهتمام حكام الإمارات ودعمهم لأسر وذوي الشهداء.

السفير د.البشر: جريدة «الرياض» علم من أعلام الصحافة العربية

واستُهل الحفل بالترحيب بالضيوف الذين لبوا دعوة "الرياض" في هذه الاحتفالية المميزة من طرف الزميل محمد الطميحي المذيع في قناة العربية، والذي أدار فقرات الحفل بمهنية ومهارة عالية.

وأثنى د. محمد البشر الذي رعى الحفل ووزع الجوائز، على دور وريادة وتفوق "الرياض" المعروفة وإصدارها هذا العدد المتميز، مؤكداً أن الجريدة علم من أعلام الصحافة العربية، وباعها طويل وخطها واضح في إظهار الحقيقة وضوح الشمس، وأخذت الصدارة أعواماً كثيرة بالنسبة للصحافة العربية والصحافة في المملكة.

بدوره، عبر الفريق ضاحي خلفان تميم عن شكره وامتنانه ل"الرياض"، قائلاً: "أصالة عن نفسي ونيابة عن كل مواطن إماراتي في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، أتقدم بجزيل الشكر والثناء والتقدير البالغ لجريدة "الرياض"، الجريدة السعودية الوحيدة التي تدخل مكتبي بدون استئذان والتي إذا لم أتصفحها بشكل يومي يراودني إحساس أن شيئا ينقصني خلال يومي كله، وأحيي بالمناسبة كل العاملين فيها للروح المتفردة والمهنية والمهارة التي يتمتعون بها التي تظهر جلياً في كل عمود أو مقال أو حرف يكتبونه، كما أتمنى من الصحافة الإماراتية أن تحذو حذو جريدة "الرياض" وأن تصدر عدداً خاصاً عن اليوم الوطني السعودي".

وأردف الفريق خلفان: "نحن سعداء وفخورون باحتفاء "الرياض" باليوم الوطني ال44 لدولة الإمارات في ظرف من أهم الظروف صعوبة والتي ينبغي أن تظهر فيها صور التلاحم الخليجي، في هذه الفترة بالذات التي يعاني فيها الخليج من تحديات صعبة وتحامل وتكالب الخصوم والأعداء عليه وهو أحوج ما يكون للتعاون الخليجي الصادق، والمملكة وهي تقود مسيرتنا الخليجية المباركة ونحن ندعمها في أي قرار أو خطوة تتخذها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة"، لافتاً إلى أن الاحتفالية تعبر عن سمو المعنى وصدق الموقف المتضامن مع الإمارات في عيدها وخصوصاً في هذا الإصدار المميز الذي أمعن تصفحه قبل حضوره للحفل ووجد فيه زخما من المعلومات والتقارير المهمة.

فيما، أفاد اللواء خميس المزينة أنه بعد تصفحه للملحق وجده إصدارا يليق بهذه المناسبة وبالجريدة.

وتابع: "واجب علينا مشاركتكم المناسبة العزيزة علينا وعليكم، وجميل أن جريدة "الرياض" تحتفل بالعيد الوطني في بلدكم الثاني".

من جهته، قال الزميل سليمان العصيمي في كلمة ألقاها خلال الحفل: "نحن فخورون وسعداء بمشاركة الشقيقة دولة الإمارات بفرحتها بعيدها الوطني ومرور 44 سنة على اتحادها، وهي مناسبة عزيزة على قلوب كل السعوديين، وبهذه المناسبة الوطنية أصدرت "الرياض" عدداً خاصاً يعبر عن متانة العلاقات السعودية-الإماراتية، في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وعبر عن خالص تمنياته بالمزيد من الازدهار والتقدم والتطور لدولة الإمارات، موجهاً شكره وامتنانه للشركات والمؤسسات السعودية العاملة في دولة الامارات التي ساهمت وساندت مكتب دبي الاقليمي في إصدار هذا العدد المتميز.

وقدم الزميل د. علي القحيص المدير الإقليمي لجريدة "الرياض" بالإمارات شرحاً مفصلاً في كلمته عن أهمية ومحتوى العدد الخاص الذي أصدرته "الرياض" بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، حيث قال: "مناسبة اليوم الوطني الإماراتي هي مناسبة عزيزة على قلوبنا وتستدعي إنجاز أكثر من إصدار خاص حولها، وقد واجهتنا في البداية مشكلة تجميع المادة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة من الاتحاد سنة 1971 إلى يومنا هذا لكثافة المعلومات حول الإنجازات التاريخية والحضارية التي شهدتها الإمارات منذ نشأتها، هذه الانجازات التي تحققت على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في العالم أجمع ليس في المنطقة فحسب".

وأضاف د. القحيص: "44 سنة ليست بالمدة الطويلة في عمر الدول والشعوب ولكن دولة الإمارات سابقت الزمن لتصبح في مقدمة الدول العصرية المتطورة والمبتكرة".

وبعد كلمات كبار الشخصيات المشاركة في حفل "الرياض"، جاء دور الشعر ليضفي عليه رونقاً وسروراً، حيث شارك الشاعر رعد بندر بقصيدة مؤثرة عن عروبة الخليج لاقت إعجاب واستحسان الحضور.

وكرم راعي الحفل د. محمد البشر، والزميل سليمان العصيمي، كلاً من الفريق ضاحي خلفان تميم على دعمه ومساندته المتواصلة لجريدة "الرياض" منذ افتتاح مكتبها الإقليمي في دبي منذ 15 عاماً ولازال مساندها وداعمها، واللواء خميس المزينة لمساهمته بهذا الإصدار المتميز.

بعدها جرى تكريم الشركات والمؤسسات السعودية في دولة الإمارات والرعاة والمعلنين الذين ساهموا في إصدار وإنجاح العدد الخاص عن اليوم الوطني الإماراتي، وهم:

- الخطوط الجوية العربية السعودية، وتسلم التكريم الأستاذ عبدالكريم الربيعان مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية في الإمارات والشرق الأوسط.

- الشيخ عبدالله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة مجموعة الحنو القابضة.

- مركز المسبار، وقد تسلم التكريم الأستاذ منصور النقيدان مدير عام المركز.

- مجموعة بن لادن السعودية، وقد تسلم التكريم الأستاذ محمد الصافي مدير العلاقات بمجموعة بن لادن في دبي.

- المستشفى السعودي الألماني، وقد تسلم التكريم الأستاذ محمد سلامة مدير العلاقات العامة.

- الأستاذ عبدالاله العيدي مدير عام طيران ناس في الإمارات.

- الأستاذ صالح الجميل مدير عام شركة سات العقارية في دبي.

بالإضافة إلى تكريم كل من مجلة فوربس الشرق الأوسط، وشركة النمران، ومستشفى سليمان الحبيب، وشركة فسائل للاستثمار.

كما قام الزميل العصيمي بتكريم راعي الحفل د. البشر لدعمه ومساندته ومؤازرته لجريدة "الرياض".

وفي ختام الحفل، كُرِم فريق عمل المكتب الإقليمي لجريدة الرياض والزميل د. القحيص، الذين سهروا على إصدار وإنجاح العدد الخاص باليوم الوطني الإماراتي.