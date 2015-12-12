البروكلى والكرنب والسلمون أكلات صحية للكريسماس

مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، ينشغل الكثيرون بتجهيز الاحتفال به من خلال بعض الأكلات المفضلة والمعروفة لديهم كالرومى وفطائر اللحم.

ووفقا للموقع الإلكترونى net doctor الأمريكى، أن هناك أكلات صحية من الممكن تناولها فى عيد الميلاد المجيد، دون أن تؤثر على الصحة أو تتسبب فى زيادة الوزن، وكما يقول نعومى ميد خبير التغذية، إن هناك بعض الأكلات الصحية التى من الممكن تناولها فى الكريسماس، حتى تتمتع بصحة جيدة منها

1-البروكلى والكرنب: من الخضروات التى تحتوى على تركيبة فريدة من نوعها من المواد المضادة للأكسدة التى تمنح الكثير من الفوائد الصحية، وتقى من الإصابة بالسرطان وتحسن الصحة القلبية الوعائية والجهاز الهضمى.

2-تناول فاكهة كليمونتين: فهى فاكهة من الحمضيات تشبه البرتقال، حيث إنه تحتوى على فيتامين سى، والتى تساعد على تعزيز جهاز المناعة، فعند إعداد طبق من شرائح كليمونتين مع السبانخ أو بذور الرمان والجوز، فتعد من الوجبات الصحية المليئة بالفيتامينات.

3- تناول الجوز:

> فإنه يحتوى على الكثير من المغنسيوم، ويعد من المعادن التى تقلل من الضغط والتوتر، فإذا كنت من الأشخاص سريعى الانفعال والقلق، فقد يساعد تناول الجوز فى الإقلال من التوتر والقلق.

4- تناول القرفة أو ضعها على الطعام: فإنها تعد من التوابل التى تحتوى على خصائص علاجية قوية وتسيطر على نسبة السكر فى الدم، فمن الممكن رش مسحوق القرفة على وجبة الافطار فى الصباح.

5- تناول سمك السلمون المدخن:

>فإنه مصدر غنى بالأوميجا 3 التى تساعد على رفع الحالة المزاجية وتحسين قدرات الجسم والتغلب على الإجهاد، كما أنه من أفضل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين D، والذى يعد ذات أهمية للحفاظ على مناعة قوية فى فصل الشتاء.