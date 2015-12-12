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ضبط سلاح نارى ومخدر الحشيش وهيروين و1200 زجاجة خمور بكفر الشيخ

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ضبط سلاح نارى ومخدر الحشيش وهيروين و1200 زجاجة خمور بكفر الشيخ ضبط سلاح نارى ومخدر الحشيش وهيروين و1200 زجاجة خمور بكفر الشيخ
تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ فى حملة أمنية، برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائية، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط فرد خرطوش محلى الصنع بحوزة "مصطفى.ف.ع"، 40 سنة عاطل، تحرر المحضر رقم 10544 جنايات قسم أول.

وضبط 1200 زجاجة بيرا وخمور وألف جنيه بحوزة "أحمد.ا.ا"، 25 سنة، عاطل وتحرر المحضر رقم 10402 جنح قسم أول كفر الشيخ، كما تم ضبط 250 جرامًا من مخدر الحشيش بحوزة "محمد.ع.ا.ا"، و150 جرامًا هيروين، ومحمول و5 آلاف جنيه حصيلة البيع، تحرر المحضر رقم 10474 قسم أول كفر الشيخ، تم تحريز المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة.

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