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حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور

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حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 2400 قرص مخدر، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة بإشراف العميد حسن عليوة مدير الإدارة، باتجار "م.ا" و"ع.ح" عاطلين بالمواد المخدرة، وترددهما على منطقة العمرانية لترويج الأقراص المخدرة على عملائهما.

وبإعداد كمين لهما تمكن المقدم محمد حامد والرقيب وائل مصطفى من ضبط المتهمين وبحوزتهما 2400 قرص مخدر، وهاتفين محمول ومبلغ 2000 جنيه، واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة استعدادا لترويجها على عملائهما، والمبلغ المالى حصيلة البيع، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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