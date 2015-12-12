خبر في الجول - باكيتا يحل أزمة معدات تدريب الزمالك القديمة.. وهذه ملاحظاته على السوبر

بدأ ماركوس باكيتا المدير الفني للزمالك في وضع بصماته على زمام الأمور الخاصة بمهمة تدريب الفريق الأبيض.. وأبدى بعض الملاحظات.

ويوقع باكيتا عقده رسميا في مؤتمر صحفي صباح السبت بحضور وسائل الإعلام.

وعلم FilGoal.com أن باكيتا شاهد كل مباريات الزمالك في الدوري المصري لموسم 2015-2016 وأهداف موسم 2014-2015 الذي شهد تتويج الفارس الأبيض بالثنائية.. بالإضافة لمباراة السوبر.

وأبدى باكيتا ملاحظات على أدوات تدريب الزمالك التي وصفها بالقديمة. وأكد لمسؤولي النادي على أنه يملك معدات حديثة وطلب التنسيق من أجل نقلها إلى مصر لاستخدامها مع الفريق.

وكان سابقه جوزفالدو فيريرا قد لاحظ ذلك مع الزمالك لكنه لم يبد ضيقا مؤكدا أنه يقدر على التعامل بالأدوات القديمة كونه رجل كلاسيكي.

ملاحظات على الفريق

وعلم FilGoal.com أن باكيتا أكد أن الزمالك كان سيفوز بالسوبر إن سجل محمود كهربا ركلة الجزاء التي صدها شريف إكرامي حارس الأهلي الذي انتهى 3-2.

ولكنه استنكر تراجع الزمالك للدفاع بعد تقدمه بهدف عمر جابر ورأى أن الفريق الأهلي كان مستعدا لتلقي هدفا ثانيا بعد تقدم الفريق الأبيض.

ولاحظ المدرب البرازيلي أن الزمالك لم يسجل من ركلات ثابتة كثيرا باستثناء الهدف الذي أحرزه باسم مرسي في الجونة الموسم الماضي.

وكان FilGoal.com قد سأل المحلل السعودي خالد الشنيف عن باكيتا الذي تولى تدريب الهلال ومنتخب السعودية.. وأكد أنه مميز في استغلال الركلات الثابتة.

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وسأل مسؤولو الزمالك باكيتا حول الفترة التي قضاها لمدة عامين بعد تدريب منتخب ليبيا.

فأجاب باكيتا بأنه عكف على إنهاء بعض الرخص والشهادات التدريبية التي تفرغ للحصول عليها في حين كونه محاضرا في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.