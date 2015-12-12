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وزير الدفاع الأمريكى: نعمل على تسريع وتيرة دحر "داعش" فى سوريا والعراق

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وزير الدفاع الأمريكى: نعمل على تسريع وتيرة دحر "داعش" فى سوريا والعراق وزير الدفاع الأمريكى: نعمل على تسريع وتيرة دحر "داعش" فى سوريا والعراق
قال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تسريع وتيرة دحر تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، مؤكدا أن أمريكا تعمل على تطوير الاستراتيجية دائما طبقا لتلقيها المعلومات من الاستخبارات بشأن هجمات تنظيم داعش الإرهابى.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى خلال مؤتمر صحفى بواشنطن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتطوير الآليات الخاصة بها لتحديد أماكن قيادات تنظيم داعش الإرهابى لدكهم، مؤكدا أنه خلال الأسبوع القادم ستتمكن القوات من ضرب مواقع تمركز القيادات الإرهابية فى سوريا.

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