أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المجمعات الإستهلاكية": طرح سمك طازج ضمن كون وجبتك بدءا من اليوم

Google+ Print
"المجمعات الإستهلاكية": طرح سمك طازج ضمن كون وجبتك بدءا من اليوم "المجمعات الإستهلاكية": طرح سمك طازج ضمن كون وجبتك بدءا من اليوم
أعلنت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة طرح سمك بلطى طازج ضمن مكونات "كون وجبتك" اعتبارا من اليوم السبت على أن تتضمن الوجبة أرز وزيت وكيلو سمك بلطى ، بقيمة 23 جنيها إضافة إلى 5 جنيهات ثمن قيمة الفاكهة ، مع توفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بمنافذ الشركة.

وقال محمد صدقى رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لليوم السابع ،إنه سيتم طرح سمك بلطى "فريش " بشكل يومى ضمن مكونات "كون وجبتك "، إضافة إلى توفير مختلف كافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها 25?، لافتا إلى أنه يتم بيع السلع للمواطنين من خلال منافذ الشركة والسيارات المتنقلة فى الشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية بالمحافظة.

- "المجمعات الاستهلاكية": طرح "كون وجبتك" للمواطنين على فارق نقاط الخبز
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد