"المجمعات الإستهلاكية": طرح سمك طازج ضمن كون وجبتك بدءا من اليوم

أعلنت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين طرح سمك بلطى طازج ضمن مكونات "كون وجبتك" اعتبارا من اليوم السبت على أن تتضمن الوجبة أرز وزيت وكيلو سمك بلطى ، بقيمة 23 جنيها إضافة إلى 5 جنيهات ثمن قيمة الفاكهة ، مع توفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بمنافذ الشركة.

وقال محمد صدقى رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لليوم السابع ،إنه سيتم طرح سمك بلطى "فريش " بشكل يومى ضمن مكونات "كون وجبتك "، إضافة إلى توفير مختلف كافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها 25?، لافتا إلى أنه يتم بيع السلع للمواطنين من خلال منافذ الشركة والسيارات المتنقلة فى الشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية بالمحافظة.

- "المجمعات الاستهلاكية": طرح "كون وجبتك" للمواطنين على فارق نقاط الخبز

>