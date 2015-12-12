موجز الصحافة المحلية .. "صدمة شفيق.. وألاعيب عز" فى اليوم السابع

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "صدمة "شفيق".. وألاعيب "عز" حيث كشــفت مصادر مقربة من رجل الأعمــال أحمد عز، أميــن التنظيم الســابق فــى الحزب الوطنــى المنحل، أنــه أجــرى اتصالات مع بعــض النــواب الفائزين خلال الانتخابــات البرلمانية الأخيرة مــن المقربين له، وصل عددهم لـ60 ً نائبا، أغلبهم فى محافظات الوجه القبلى «الصعيــد»، لتشــكيل مجموعة ضغط والترشــح على اللجان الاقتصادية للحفاظ على اســتثماراته والتصدى لأى تشريعات تهددها.

كشفت ليلى المقدم الممثل الاقليمى للبنك الإفريقى للتنمية فى مصر لجريدة "الأهرام" عن انتهاء البنك من إعداد إستراتيجية التعاون مع مصر خلال السنوات الأربع المقبلة حيث من المقرر عرضها على مجلس إدارة البنك لمناقشتها وإقرارها خلال أيام، وقالت إن الحكومة المصرية حددت أولوياتها فى التعاون مع البنك فى ثلاثة مجالات رئيسية هى الطاقة والاستثمار ودعم تماسك مؤشرات الاقتصاد الكلى وهى مجالات حيوية يحتاج اليها الاقتصاد المصرى لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وإيجاد فرص العمل والحد من البطالة وكذلك الحد من معدلات الفقر.

وقالت جريدة "أخبار اليوم" إن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قام بزيارة الي مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التقي خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وأكد العجاتي خلال الزيارة ان انتخابات مجلس النواب الاخيرة شهدت تغيرا ملحوظا في ثقافة الناخبين وانتصارا لمبدأ المواطنة بعيدا عن أي تعصب، كما تناول اللقاء الحديث حول بعض مشروعات القوانين التي تتم دراستها، ومنها قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي سيصدره مجلس النواب وفق لنص المادة 253 من الدستور.

و كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة لجريدة "المصرى اليوم" عن نشوب خلافات عنيفة بين الوزير الدكتور احمد عماد الدين وأعضاء لجنة الفيروسات الكبدية بسبب اعتراض معظم أعضاء اللجنة على قرارات الوزير لتدخاله فى عملهم بشكل غير مقبول انتهت بتقديم 7 أعضاء فى اللجنة استقالتهم فيما نفت الوزارة تقديم الاستقالات وقالت إنهم يمارسون عملهم حتى الآن.

قال مصدر مسئول فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لجريدة "الشروق" إن إجمالى عدد التعديات على الأراضى الزراعية بلغ منذ 2011 حتى يوم أمس مليونا و443 ألف حالة تعد مؤكدا أن الوزير قرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التعديات أولا بأول والإزالة الفورية لأية تعديات جديدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة المحلية وإحالة أية مخالفات إلى لجنة التحقيق.

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