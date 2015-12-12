«استراحة السعادة» حاضنة ابتكار خضراء

تبقى «استراحة السعادة» في محاكم رأس الخيمة ملاذاً للموظفين وهي تفتح لهم آفاقاً من المعرفة على أوسع نطاق، وذلك على الرغم من بساطتها من حيث الأدوات؛ فهي استراحة مبنية من الأخشاب وسعف النخيل ومواد أولية من الطبيعة المحلية، وتُضاء بأجهزة الطاقة الشمسية، وقد تم تصميمها وفقاً للتراث الإماراتي.

وجدت الاستراحة لتعزيز سعادة ورفاهية موظفي المحاكم، وهي منسجمة مع منظومة التميز الحكومي في خلق «أسعد بيئة عمل» في الجهات الحكومية، كما أنها تأتي انطلاقاً من الإطار الإستراتيجي لحكومة رأس الخيمة في محورها الاستراتيجي «جودة حياة راقية»، وتحقيقاً لرؤية دائرة المحاكم «عدالة رائدة لمجتمع سعيد».

عصف ذهني

المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، كان قد وصف المبادرة أنها تأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على إيجاد بيئة صحية مناسبة للعمل، وفي ظل تنفيذ إستراتيجية حكومة متكاملة تعنى بالموارد البشرية وتنميتها وتقديم خدمة عالية الجودة للمتعاملين، الأمر الذي يحتم وجود مثل هذه الاستراحة لعقد جلسات للعصف الذهني والتفكير الإبداعي وحصول الموظف على حقه كاملاً غير منقوص وقت قضاء الاستراحة أثناء فترة ساعات العمل كحق منصوص عليه في التعاميم الصادرة من دائرة الموارد البشرية.

وأشار إلى أنه تم تصميم الاستراحة استناداً إلى بعض المعايير البيئية التي تبنت مبادرة المباني الخضراء وتحقيق نتائج إيجابية في مجال حماية الموارد الطبيعية والمواد الأولية، بهدف نشر التوعية بين الجمهور والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث تستخدم الطاقة الشمسية مصدراً رئيساً لتوليد الكهرباء في الإضاءة وتشغيل المراوح الهوائية.

مبادرة خضراء

من جــــانبه، قال الدكتـــور سيف الشميلي، المشـــرف العام للدوام المسائي في دائرة محاكم رأس الخيمة، إن افتتاح «استراحة السعادة» لموظفي الدائرة، فكرة تنسجم مع «مبادرة المحاكم الخضراء» التي أطلقتها الدائرة، حيث ستُخصص الاستراحة لإقامة مختبر الإبداع والابتكار وعقد جلسات العصف الذهني ومجموعات النقاش المركزة مع مختلف المعنيين، وذلك بعيدا عن ضغوط بيئة العمل، وعمل المعارض المختلفة مثل المعرض القانوني ومعرض الأسرة السعيدة، وعقد الاجتماعات واللقاءات والندوات.

وأضــاف أن الاستراحة تتسع لـ60 شخصاً، كما أنها تحـــتوي على الكــــثير من الأدوات التقــــليدية والمصــــــنوعات اليدوية والمنــــتجات التــــراثية الإماراتية، ما يبعث علــــى تحفيز التفكير بعيداً عن ضغــــوطات بيئة العمل، ويساعد على بث الطــاقة الإيجابية لدى الموظفين والمـــراجعين، لافتاً إلى أنه تم إنشاء كافتيريا بجانب الاستراحة تقدم الوجبات الشعبية الإماراتية.