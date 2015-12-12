حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج القوس :

>على المستوى العاطفى

على مستوى العمل

على المستوى الصحى

توقعات علماء الفلك :

>حاول أن تهتم بحبيبك أكثر من ذلك، على الرغم من انك تشعر بالملل الذى يدفعك لاثارة المشكلات مع الحبيب، لذا حاول قدر المستطاع ان تغير اسلوبك معه.>تعد من أكثر الاشخاص المميزة فى العمل مما يجعل مديرك يختارك للقيام بمهمة صعبة تتطلب منك الخبرة التى حصلت عليها فى الفترة الماضية،لذا يجب عليك اثبات على كفاءتك المهنية لمديرك.>تعانى اليوم من مشكلات نفسية الناتجة عن ضغوط العائلة التى وقعت فى الفترة الماضية، لذا حاول ان تحصل على الراحة والنوم الكافى لكى تتخلص من تلك الأزمة.>من المتوقع أن يزداد التواصل بينك وبين الأصدقاء، فى الحقيقة كنت تظن أن البعض لا يسأل أو يطمئن على حالك وأنت لم تعد تتلقى رسائل من بعض الأصدقاء كالعادة، ولكن ستتغير فكرتك اليوم لأنهم سيكونون بجانبك.