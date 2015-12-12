حظك اليوم برج العقرب ليوم الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج العقرب :
>على الصعيد المهنى:
>بعد فترات من المشاكل بالنسبة للعمل سيجد أبناء هذا البرج انفراجة كبيرة وستكون هذه الأيام بداية لتحقيق أحلامهم والوصول إلى المراكز التى طالما تمنوها .
على الصعيد العاطفى:
>الاستقرار النسبى سيعود لحياة أبناء هذا البرج بعد فترات من المشاكل العاطفية التى أثرت على أدائهم على كافة المستوايات، لذلك سيستعيدون توازنهم مرة أخرى وهذه الأيام هى أيام حظهم .
على الصعيد الصحى:
>نظرا لتحسنك على المستوى المهنى والعاطفى فسترتفع حالتك النفسية وستشعر براحة كبيرة ستؤثر إيجابيا على حالتك الصحية.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام القادمة.
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