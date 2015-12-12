حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>حالة من الهدوء بشكل عام سيتعرض لها أبناء هذا البرج، فبعد موجات الغضب والحزن العارمة التى تعرضون لها جاء اليوم ليلتقطوا أنفاسهم قليلا ويبدؤون حياة جديدة على المستوى المهنى .>الذكاء سيتحكم فى هذه المرحلة وسيدفعك نحو الاستقرار الذى سيسيطر على علاقتك العاطفية فالطرف الاخر بعد فترات طويلة من التأرجح والعصبية سيشعر بالراحة مع أبناء هذا البرج وسيتأكد من حبه له .>يجب أن تكون حذر هذه الأيام وابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .