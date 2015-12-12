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حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/12/13

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/12/13 حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الحوت :
>على المستوى العاطفى


>تجتمع اليوم مع الشريك فى لقاء رومانسى، لذا يجب أن تحاول استغلال كل الفرص المتاحة لك لكى تساعد فى التعبير عن شعورك اتجاهه، فهذا الامر يساعدك على التقرب منه وكسبه.

على المستوى المهنى


>تحقق اليوم نجاح كبير فى اتمام كافة المهام المطلوبة منك منذ فترة طويلة، فإنجازها يمنحك الشعور بالراحة،وربما تفكر بشكل جدى فى مصدر دخل اخر فاحرص على ايجاد فرصة مناسبة.

على المستوى الصحى


>ابتعد عن الأوهام ولا تنتظر أحلام اليقظة حتى لا تشتت أفكارك ويضيع وقتك وتُصاب بالملل، كن واقعى فهذا الأمر يساعدك على تحسين الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك :


>أنت شخص رائع ومبدع خاصة فى مجال عملك، فحاول أن يكون لديك وقت كافة للتفرغ وكذلك لتنمية مواهبك، يجب أن تخصص جزء من وقتك هذا المساء حتى لو كان قليل.
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