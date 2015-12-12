حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الحوت :

>على المستوى العاطفى

على المستوى المهنى

على المستوى الصحى

توقعات علماء الفلك :

>تجتمع اليوم مع الشريك فى لقاء رومانسى، لذا يجب أن تحاول استغلال كل الفرص المتاحة لك لكى تساعد فى التعبير عن شعورك اتجاهه، فهذا الامر يساعدك على التقرب منه وكسبه.>تحقق اليوم نجاح كبير فى اتمام كافة المهام المطلوبة منك منذ فترة طويلة، فإنجازها يمنحك الشعور بالراحة،وربما تفكر بشكل جدى فى مصدر دخل اخر فاحرص على ايجاد فرصة مناسبة.>ابتعد عن الأوهام ولا تنتظر أحلام اليقظة حتى لا تشتت أفكارك ويضيع وقتك وتُصاب بالملل، كن واقعى فهذا الأمر يساعدك على تحسين الحالة الصحية.>أنت شخص رائع ومبدع خاصة فى مجال عملك، فحاول أن يكون لديك وقت كافة للتفرغ وكذلك لتنمية مواهبك، يجب أن تخصص جزء من وقتك هذا المساء حتى لو كان قليل.