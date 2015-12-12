حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الحمل :

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>بعد فترات عصيبة عاشها أبناء هذا البرج سيكون ذلك اليوم فاتحة خير عليهم، فربما يستمعون إلى اخبار تحسن من حالتهم النفسية بشكل عام، وتكون بمثابة نقطة تحول على الصعيد المهنى ومن ثم يبدءون خطواتهم الأولى نحو النجاح>الغيرة مازالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة .>نظرا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزء كبير من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى ازمات صحية.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستبقى إلى جوارك الأيام القادمة.