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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/12/13

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/12/13 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الجوزاء :
>على المستوى العاطفى..


>على مستوى الحياة العاطفية أنتى مُصابة بالروتين الذى قد يؤثر على أسلوب تعاملك مع الحبيب وحاول أن تحرص على تغيير عاداتك اليومية.

على مستوى العمل


>تستمع اليوم إلى اخبارا سارة فى العمل، وتستمتع اليوم بالجلوس مع احد المختصين فى مجال عملك ومن المفترض أن تكتسب منه الكثير من الخبرات، لذا لا تتردد حتى تتمكن من انجاز مهامك وتحقيقها.

على مستوى الحالة الصحية


>يجب أن تتخلص من التدخين حتى لو كان سلبى لتتفادى التعرض لأى أزمات صحية مفاجأة، وحاول المحافظة على صحتك قدر الامكان حتى لا تصاب بالمرض.

توقعات علماء الفلك :


>اليوم هو الأنسب لتحقيق حلمك القديم، لذا يجب عليك وضع الخطط حتى تستطيع العمل من خلالها، فقدرتك على التفاعل مع من حولك ستكون سببا فى حصولك على ما تريد تحقيقه بسهولة.
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