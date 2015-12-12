حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>على المستوى العاطفى..

على مستوى العمل

على مستوى الحالة الصحية

توقعات علماء الفلك :

>على مستوى الحياة العاطفية أنتى مُصابة بالروتين الذى قد يؤثر على أسلوب تعاملك مع الحبيب وحاول أن تحرص على تغيير عاداتك اليومية.>تستمع اليوم إلى اخبارا سارة فى العمل، وتستمتع اليوم بالجلوس مع احد المختصين فى مجال عملك ومن المفترض أن تكتسب منه الكثير من الخبرات، لذا لا تتردد حتى تتمكن من انجاز مهامك وتحقيقها.>يجب أن تتخلص من التدخين حتى لو كان سلبى لتتفادى التعرض لأى أزمات صحية مفاجأة، وحاول المحافظة على صحتك قدر الامكان حتى لا تصاب بالمرض.>اليوم هو الأنسب لتحقيق حلمك القديم، لذا يجب عليك وضع الخطط حتى تستطيع العمل من خلالها، فقدرتك على التفاعل مع من حولك ستكون سببا فى حصولك على ما تريد تحقيقه بسهولة.