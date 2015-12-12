حظك اليوم برج الجدى ليوم الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الجدى :
>على الصعيد المهنى:
>اليوم ليس من أيام حظك لكن ليس بسىء إنما ستعانى من الركود وعدم الحركة، فلا جديد فى هذا اليوم بالنسبة للحياة العملية، سواء بالنسبة لمن يتمتعون بإجازات فى هذا اليوم أو العاملين به أيضا.
على الصعيد العاطفى:
>بالنسبة للحياة العاطفية فستتمتع بيوم لم يعوض مع حبيبك رومانسية كبيرة ستتبادلونها وستشعرون بعودة العلاقات التى تأثرت قليلا فى الفترات السابقة .
على الصعيد الصحى:
>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعا.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كافة المستوايات الصحية والعاطفية، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.
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