أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى ليوم الأحد 2015/12/13

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى ليوم الأحد 2015/12/13 حظك اليوم برج الجدى ليوم الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الجدى :
>على الصعيد المهنى:


>اليوم ليس من أيام حظك لكن ليس بسىء إنما ستعانى من الركود وعدم الحركة، فلا جديد فى هذا اليوم بالنسبة للحياة العملية، سواء بالنسبة لمن يتمتعون بإجازات فى هذا اليوم أو العاملين به أيضا.

على الصعيد العاطفى:


>بالنسبة للحياة العاطفية فستتمتع بيوم لم يعوض مع حبيبك رومانسية كبيرة ستتبادلونها وستشعرون بعودة العلاقات التى تأثرت قليلا فى الفترات السابقة .

على الصعيد الصحى:


>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كافة المستوايات الصحية والعاطفية، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى