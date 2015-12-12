حظك اليوم برج الجدى ليوم الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الجدى :

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>اليوم ليس من أيام حظك لكن ليس بسىء إنما ستعانى من الركود وعدم الحركة، فلا جديد فى هذا اليوم بالنسبة للحياة العملية، سواء بالنسبة لمن يتمتعون بإجازات فى هذا اليوم أو العاملين به أيضا.>بالنسبة للحياة العاطفية فستتمتع بيوم لم يعوض مع حبيبك رومانسية كبيرة ستتبادلونها وستشعرون بعودة العلاقات التى تأثرت قليلا فى الفترات السابقة .>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعا.>ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كافة المستوايات الصحية والعاطفية، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.