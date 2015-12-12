مقتل 11 إرهابيا من"داعش" شرقى الرمادى على يد قوات القوات العراقية

> قتلت قوات فرقة الرد السريع العراقية 11 إرهابيا من تنظيم(داعش) شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.. كما نفذ طيران التحالف 21 غارة استهدف مواقع داعش فى محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير مواقع قتالية وآليات للتنظيم.

وذكر مصدر أمنى أن قوات الرد السريع دمرت سيارة تحمل رشاشا أحاديا بصاروخ "كورنيت" وقتل من فيها، وفجرت كتيبة الصواريخ منزلا مفخخا وسبعة مقار للتنظيم فى حصيبة الشرقية بالرمادى كان بها عناصر داعش.

وأوضح بيان القيادة المشتركة لعمليات التحالف اليوم/الجمعة/ أن طيران التحالف الدولى نفذ 25 غارة جوية على مواقع داعش فى العراق وسوريا خلال الارع وعشرين ساعة الماضية، 21 منها استهدف التنظيم فى الحويجة بكركوك والموصل والقيارة وسنجار والسلطان عبدالله فى نينوى والبغدادى والفلوجة والحبانية والرمادى بالأنبار وتكريت بصلاح الدين.

وأشار إلى أن الغارات أدت لتدمير وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ونقاط تفتيش ومبان ونقاط تحكم للتنظيم، كما شنت أربع غارات فى سوريا استهدفت مواقع داعش بالقرب من مدينتى الرقة ومارع أدت إلى تدمير وحدات تكتيكية ومركبات ومنصات لإطلاق الصواريخ وتجمعات لمسلحى داعش.

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