"الجبهة الشعبية" تنعى أحد كوادرها: استشهد برصاص جيش الاحتلال شرق غزة

>نعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الجمعة، سامى شوقى أحمد ماضى عضو قيادتها فى منطقة دير البلح وسط قطاع غزة ومسئول لجنتها الإعلامية وممثلها فى لجنة اللاجئين الذى استشهد اليوم فى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى على مواقع التماس بالمحافظة الوسطى.

وقالت "الجبهة الشعبية" (يسار فلسطيني)، فى بيان صحفى مساء اليوم، "إن شعبنا الفلسطينى والجبهة الشعبية فقدوا رفيقا من أشجع وأنبل الرفاق وأكثرهم عطاء ووفاء لفلسطين والجبهة، حيث انتمى إليها عام 1991 وشارك فى فعاليات الانتفاضة، وتدرج فى مرتبته التنظيمية وتقلد فيها عدة مهام تنظيمية، كما قضى حياته فى خدمة أبناء شعبه، وخصوصا قضية اللاجئين التى أولاها اهتماماً بالغا".

وتعهدت الجبهة بمواصلة طريق المقاومة والانتفاضة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطينى فى العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.

>وتشهد الأطراف الشرقية لقطاع غزة مظاهرات كل جمعة، ضمن فعاليات التضامنية مع الهبة الجماهيرية الحالية فى القدس والضفة الغربية.

وأسفرت المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم قرب الشريط الحدودى شرق القطاع عن استشهاد سامى ماضى (41 عاما) وإصابة 68 شخصا آخرين.

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