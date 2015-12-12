خادم الحرمين الشريفين يصدر 11 أمرا ملكيا تشمل تعيينات جديدة بالوزارات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الجمعة 11 أمرا ملكيا تشمل تعيينات لمسئولين جدد فى عدة وزارات وإعفاء آخرين بناء على طلبهم.

وصدر أمر ملكى بإعفاء الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى وزيراً للتعليم، إعفاء الدكتور صالح بن عبد الرحمن بن سعد الشهيب نائب وزير الخدمة المدنية من منصبه بناء على طلبه، تعيين عبد الله بن على بن محمد ملفى نائباً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

وأمر خادم الحرمين بتعيين الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديرى نائبا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور على بن ناصر بن على الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد محافظاً للمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى بالمرتبة الممتازة.

وتقرر تعيين الدكتور عبد العزيز بن سالم بن محمد الرويس محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وإعفاء المهندس محمد بن خالد بن محمد السويكت الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من منصبه، وتعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيساً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة.

وأمر خادم الحرمين بتعيين أعضاء فى مجلس الشورى وهم:" الدكتور على بن ناصر الغفيص، المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب، الدكتور صالح بن عبد الرحمن الشهيب".

وتعيين الدكتور جمعان بن رشيد بن عبد المجيد بن رقوش رئيساً لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمرتبة الممتازة على ملاك وزارة الداخلية، وفهد بن محمد بن عبد الله بن هديان على وظيفة مستشار رقم ( 8 ) بالمرتبة الممتازة فى وزارة الداخلية.

وتعيين محمد بن عبد الله بن صالح العميل أميناً عاماً للجنة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وسعود بن عبد الله القحطانى مستشاراً فى الديوان الملكى بمرتبة وزير، وعزام بن محمد الدخيل مستشاراً فى الديوان الملكى بمرتبة وزير.