أمر ملكى سعودى بإعفاء وزير التعليم من منصبه وتعيين أحمد العيسى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، عددا من الأوامر الملكية شملت تغييرات وزارية وعدد من المؤسسات الحكومية.

فقد أمر خادم بإعفاء الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم من منصبه بناء على طلبه ، وتعيين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى وزيرا للتعليم .

كما أمر خادم الحرمين بتعيين الدكتور عزام بن محمد الدخيل مستشارا فى الديوان الملكى بمرتبة وزير ، كذلك تعيين سعود بن عبدالله القحطانى مستشارا فى الديوان الملكى بمرتبة وزير ومحمد بن عبدالله بن صالح العميل أمينا عاما للجنة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وأمر خادم الحرمين بتعيين الدكتور جمعان بن رشيد بن عبد المجيد بن رقوش رئيسا لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمرتبة الممتازة على ملاك وزارة الداخلية وتعيين كل من الدكتورعلى بن ناصر الغفيص والمهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب والدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب أعضاء فى مجلس الشورى وذلك للمدة المتبقية للمجلس فى دورته الحالية.

كذلك إعفاء المهندس محمد بن خالد بن محمد السويكت الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من منصبه ، وتعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيسا عاما للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة ، وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن سالم بن محمد الرويس محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة .

كما أمر خادم الحرمين بإعفاء الدكتور على بن ناصر بن على الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى من منصبه وتعيين الدكتور أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد محافظا للمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى بالمرتبة الممتازة ، وتعيين فهد بن محمد بن عبدالله بن هديان على وظيفة مستشار رقم ( 8 ) بالمرتبة الممتازة فى وزارة الداخلية.

كذلك تعيين الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديرى نائبا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.

>