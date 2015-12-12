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"التعليم" تدرس تطوير امتحان الثانوية العامة بتطبيق أسئلة اختيارية ومقالية

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"التعليم" تدرس تطوير امتحان الثانوية العامة بتطبيق أسئلة اختيارية ومقالية "التعليم" تدرس تطوير امتحان الثانوية العامة بتطبيق أسئلة اختيارية ومقالية
قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والعليم، إن الوزارة أعدت مقترحا لمواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، تمثل فى أن يكون إعداد الورقة الامتحانية من ورقتين ، الأولى عبارة عن أسئلة يطلق عليها اختيار من متعدد " اختر من بين الأقواس" ، والثانية تتمثل فى "أسئلة مقالية" .

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن المقترح قد يتم تطبيقه على الصفين الأول والثانى الثانوى كتجربة قبل تطبيقها على طلاب الثانوية العامة بمعرفة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى عدد من المحافظات، مشددا على أنه فى حال نجاح التجربة سيتم تطبيقها على طلاب الثانوية العامة.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام، أن اللجنة تقدمت بالمقترح إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، موضحا أن الوزير يولى اهتماما كبيرا فى وضع حلول للتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى.

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