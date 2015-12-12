عبد الظاهر يكشف لـ في الجول حديثه مع بيسيرو: لا يوجد مهاجم رقم 1 في الأهلي

كشف أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي عما دار بينه وبين البرتغال يجوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي.

عبد الظاهر شارك لمدة 3 دقائق فقط خلال 4 مباريات للأهلي في الدوري مع تواجد جون أنطوي وماليك إيفونا وعماد متعب وعمرو جمال.

ولكن هل ذلك يؤثر تماما على اللاعب؟ عبد الظاهر يُجيب.

وقال عبد الظاهر لـ FilGoal.com: " لا يوجد فارق بيني وبين إيفونا أو أنطوي أو عماد متعب أو عمرو جمال. أنا مؤمن بذلك".

وأوضح عبد الظاهر ما دار مع بيسيرو قائلا: " جوزيه بيسيرو أيضا أكد لي ذلك. لقد قال لي ثق في نفسك. لا يوجد عندي مهاجم رقم 1 ومهاجم رقم 2 و مثل هذه التصنيفات. لا يوجد ذلك في الأهلي".

وأضاف "أخبرني إن الفرصة مازالت أمامي لكي يعتمد علي. وأثق في حديثه".

وأوضح عبد الظاهر " لا أعرف صحة ما يقال أن الأهلي اتخذ قرار عدم قيدي في إفريقيا ومن ورائه الاستغناء عني. سأنتظر لمعرفة ذلك وحتى تلك اللحظة سأقاتل مع الأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السابع من 4 مباريات بعد جمع 9 نقاط. بينما يأتي سموحة في المركز التاسع برصيد 9 نقاط أيضا ولكن من 7 مباريات.