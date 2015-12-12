محافظة البحر الأحمر تبحث تنشيط السياحة وتطوير البنية التحتية

عقد مساء اليوم بديوان عام محافظة البحر الأحمر، اجتماع لتطوير البنية التحتية بالمحافظة بحضور اللواء مصطفى صدقى سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة وعدد من مديرى الادارات وشركة المقاولون العرب.

وناقش الاجتماع كيفية رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية لمدينة الغردقة وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورصف الشوارع وإنارة الطرق .

و قدمت كل جهة معنية بذالك مخطط التطوير الخاص بها وتم الحديث حول كل مخطط على حده، بعد التأكيد على سرعة إجراء الصيانة للشوارع ومنطقة الممشى السياحى وشوارع الغردقة بشكل عام .

كما عقد ديوان عام محافظة البحر الأحمر، اجتماع لبحث تنشيط حركة السياحة العربية، بحضور اللواء مصطفى صدقى سكرتير عام المحافظة اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى شركات السياحة والسفر العربية .

بدأ الاجتماع ببحث العوامل والعوائق التى تعرقل حركة السياحة العربية وفى إطار ذلك تم الحديث عن أهم السبل الوسائل التى تعمل على تنشيط حركة السياحة العربية وكان من أهما كيفية عرض المنتج السياحى على الدول العربية وطرق جذب السائح .



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