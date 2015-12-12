أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظة البحر الأحمر تبحث تنشيط السياحة وتطوير البنية التحتية

Google+ Print
محافظة البحر الأحمر تبحث تنشيط السياحة وتطوير البنية التحتية محافظة البحر الأحمر تبحث تنشيط السياحة وتطوير البنية التحتية
عقد مساء اليوم بديوان عام محافظة البحر الأحمر، اجتماع لتطوير البنية التحتية بالمحافظة بحضور اللواء مصطفى صدقى سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة وعدد من مديرى الادارات وشركة المقاولون العرب.

وناقش الاجتماع كيفية رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية لمدينة الغردقة وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورصف الشوارع وإنارة الطرق .

و قدمت كل جهة معنية بذالك مخطط التطوير الخاص بها وتم الحديث حول كل مخطط على حده، بعد التأكيد على سرعة إجراء الصيانة للشوارع ومنطقة الممشى السياحى وشوارع الغردقة بشكل عام .

كما عقد ديوان عام محافظة البحر الأحمر، اجتماع لبحث تنشيط حركة السياحة العربية، بحضور اللواء مصطفى صدقى سكرتير عام المحافظة اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى شركات السياحة والسفر العربية .

بدأ الاجتماع ببحث العوامل والعوائق التى تعرقل حركة السياحة العربية وفى إطار ذلك تم الحديث عن أهم السبل الوسائل التى تعمل على تنشيط حركة السياحة العربية وكان من أهما كيفية عرض المنتج السياحى على الدول العربية وطرق جذب السائح .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365