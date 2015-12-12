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مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ: ندرب الطلاب على كيفية تدوير المخلفات

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مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ: ندرب الطلاب على كيفية تدوير المخلفات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ: ندرب الطلاب على كيفية تدوير المخلفات
نظمت اليوم الجمعة إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، الملتقى العلمى تحت إشراف الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور أحمد فودة المدير العام للتعليم العام، ونسرين حمدى مسئول الأنشطة بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد صلاح مدير إدارة الطلائع بالشباب والرياضة.

وقال مصطفى العافى، وكيل إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الملتقى العلمى الذى شهده نادى كفر الشيخ الرياضى تناول كيفية الاستفادة من مخلفات البيئة وتدويرها من خلال أسئلة حوارية بين الطلاب والمشرفين وأندية العلوم بإدارات شرق كفر الشيخ التعليمية، وإدارة دسوق التعليمية، وإدارة بيلا التعليمية.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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