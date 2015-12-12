موجز المحافظات.. إحباط تهريب 2 مليون جنيه داخل "برطمانات مش"

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أنه أحبطت سلطات الجمارك بالتعاون مع شرطة أمن الموانئ بمطار برج العرب الدولى تهريب 2 مليون و400 ألف جنيه داخل برطمانات "مش" بمطار برج العرب.

وصرح الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، لـ"اليوم السابع" بأنه تم إيقاف وإحالة الشيخ على عسكر خطيب مسجد المهدى بمدينة السنبلاوين للتحقيق، بسبب مخالفته لموضوع خطبة الجمعة، والتى كانت مقررة عن "حب الوطن والدفاع عنه".

وأقدم متهم بالحبس الاحتياطى على ذمة قضية اتجار فى المخدرات بسجن مركز القوصية بأسيوط، على شنق نفسه، داخل دورة مياه السجن.

وشهدت مدينة شبرا الخيمة حادثا مأساويا، بعد اعتداء طالب بالصف الثالث الثانوى بالقليوبية بسكين أبيض، على فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، وسقطت المجنى عليها غارقة فى دمائها، تم نقل المصابة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وارتفع عدد حالات الوفاة تحت أنقاض منزل انهار مساء الجمعة بناحية قرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة بسوهاج.. وأصيب مدرس ونجله بطلقات خرطوش بالعين والظهر، أثناء تصادف مرورهما بسيارة ملاكى، بالقرب من مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح، بمحافظة الشرقية، أطلقوا خلالها الخرطوش.

وتمكنت مباحث منيا القمح بالشرقية من ضبط سيدة مسنة، قبل ترويجها 109 تذاكر هيروين، وتم التحفظ عليها وعلى المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وإلى أهم الأخبار..

- بالصور.. إحباط تهريب 2 مليون جنيه داخل "برطمانات مش" بمطار برج العرب

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- إيقاف خطيب الدقهلية بعد وصفه للأغانى بـ"الدعارة" ومخالفته موضوع الخطبة

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- سجين يشنق نفسه داخل دورة مياه سجن القوصية فى أسيوط

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- ومن الغيرة ما قتل.. طالب ثانوى يطعن حبيبته بعد صفعه على وجهه بالقليوبية

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- ارتفاع عدد المتوفين لـ2 وإصابة 6 فى حادث انهيار منزل بسوهاج

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- إصابة مدرس ونجله بطلقات خرطوش أثناء مرورهما قرب مسيرة إخوانية بالشرقية

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- بالصور.. الطقس السيئ يتسبب فى اصطدام باخرة متوقفة مع أخرى بمرسى إسنا

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- القبض على مسنة تجاوزت السبعين تتاجر فى الهيروين بمنيا القمح بالشرقية

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