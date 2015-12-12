بالصور.. إخوانى محبوس يحضر حفل زفاف نجلته بالشرقية بعد موافقة "الداخلية"

حضر الإخوانى عبد السلام جاد بسيونى ، المسجون على ذمة قضية ، حفل زفاف نجلته "زهراء" بالشرقية ، اليوم الجمعة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وكان اللواء مجدى عبدا لغفار، وزير الداخلية، قد وافق على الالتماس المقدم من السجين "عبد السلام" 65 عامًا، بشأن حضور حفل زفاف نجلته، بمسقط رأسه بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وغادر المسجون، حفل الزفاف، بعد ساعة من حضوره، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن قوات الأمن، حتى يتم نقله إلى محبسه مرة أخرى.

وحضر حفل الزفاف، الذى أقيم فى قاعة بطريق القنايات، بجوار موقف "المنصورة – الزقازيق"، عدد من القيادات الأمنية.

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