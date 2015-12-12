مجموعة لبنانية تسلم هنيبعل القذافى لقوى الأمن الداخلى

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مجموعة لبنانية وسيطة قامت بتسليم هنيبعل القذافى نجل الزعيم الراحل معمر القذافى إلى فرع المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلى.

خُطف نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، فى بيروت، مساء الجمعة، من قبل إحدى المجموعات المسلحة فى لبنان.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام عن اختطاف نجل القذافى المتزوج من لبنانية، منذ يوم الخميس فى منطقة البقاع، مشيراً إلى أن الخاطفين يطالبون بالحصول على معلومات عن الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه، الذين اختطفوا أثناء زيارة إلى ليبيا فى العام 1978.

ونشرت قناة "الجديد" التليفزيونية شريط "فيديو" ظهر فيه نجل القذافى وهو متورم العينين، وقال: "أنا بصحة جيدة ومرتاح ولا شىء يدعو للقلق"، داعياً كل من لديه "أدلة" عن ملف رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى الإمام الصدر إلى "تقديمها فوراً دون تلكؤ وتأخير"، مضيفاً "يكفى ظلماً".

ونفى النائب السابق حسن يعقوب أى علاقة بخطف القذافى، آملاً أن يحرك الموضوع ملف الصدر ورفيقيه من جديد، وقال "ولسنا حزينين على الأمر".

ونفى القاضى حسن الشامى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام الصدر ورفيقيه، "أى علاقة أو علم للجنة بما تم إعلانه فى شأن خطف المدعو هنيبعل معمر القذافى فى لبنان".

- بالفيديو..خاطفو "نجل" القذافى يطالبون بالحصول على معلومات عن "موسى الصدر"

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- مجموعة مسلحة تختطف "هنيبعل" نجل معمر القذافى فى لبنان

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