تعرفى على أنواع اختبارات الحمل ومدى دقتها ومواعيد إجراؤها

أنواع اختبارات الحمل

> اكتشاف حدوث الحمل أمر مؤرق للكثير من السيدات، خاصة مع اختلاف حساسية اختبارات الحمل، كذا إلى اختلاف مستويات هرمون الحمل فى جسم كل سيدة عن أخرى.

ومن هنا توضح الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، أن اختبارات الحمل كثيرة وأنواعها مختلفة، وكذلك تختلف درجة حساسية كل نوع عن آخر لقياس هرمون الحمل، سواء فى البول أو الدم.

وتوضح استشارى النساء الاختبارات التى تكتشف هرمون الحمل فى الدم وهم:

اختبار حمل الدم

اختبار الحمل الرقمى أو التراكمى

>وهو اختبار عادى يمكن إجراؤه بسحب عينة دم داخل المعمل من السيدة، وبعدها بحوالى ١٠ إلى ٢٠ دقيقة تظهر نتيجة اختبار الدم سواء بالسلب أى عدم وجود حمل، أو الإيجاب ويعنى وجود حمل، وهذا الاختبار يفضل إجراؤه بعد أسبوع إلى أسبوعين من تأخر الدورة الشهرية عن ميعادها، ولكن فى حالات كثيرة تظهر نتائجه بعد يومين فقط من غياب الدورة الشهرية، وذلك حسب حدوث الإخصاب وظهور هرمون الحمل فى الدم، ومدى دقته عالية للغاية وهو الاختبار الأكثر شيوعا.>وهو اختبار فى الغالب ما يجريه من يريد التأكد من نسبة وسلامة الحمل ذاته بعد اكتشافه، وتجريه السيدة مرتين الفارق بينهما يومين ٤٨ ساعة، لبيان مدى تطور وارتفاع هرمون الحمل.

فى بعض الحالات تجريه بعض السيدات لاكتشاف الحمل، وذلك قبل يومين من ميعاد الدورة الشهرية، ويجرى أيضا فى حالات الحقن المجهرى والتلقيح بعد فترة يحددها الطبيب وهى فى الأغلب ١٤ يوما من إجراء العملية.

اختبار الحمل البولى

>وهو اختبار يعتمد على اختبار نسبة هرمون الحمل فى البول، وهو أقل دقة بالطبع عن تحليل الحمل عن طريق الدم، ويجرى باستخدام الاختبارات المنزلية التى تباع فى الصيدليات، حيث تضع الحامل بضع قطرات من بولها فى المكان المخصص له فى الاختبار، فى الصباح الباكر وقبل تناولها أية نوع من الطعام، حيث يتركز هرمون الحمل وتظهر النتيجة تبعا للنشرة المرفقة بالاختبار، وبالطبع تختلف أنواعه ودرجة جودته، لذا لابد من اتباع الأنواع الجيدة عالية الجودة.