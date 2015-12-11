بعد رفض الطعن الثاني.. ريال مدريد يمتثل لقرار المحكمة وسيعيد ثمن تذاكر لقاء الكأس

(إفي): أكد نادي ريال مدريد امتثاله لقرار محكمة التحكيم الرياضي الذي يقضي "بصعوبة إقامة" مباراة العودة لدور الـ32 في بطولة كأس الملك على ملعب سانتياجو برنابيو "في الميعاد المحدد لها سلفا" يوم 16 من الشهر الجاري، وعليه فإنه سيعيد ثمن التذاكر التي تم بيعها.

وأشار النادي في بيانه يوم الجمعة "النادي يحترم قرار المحكمة الذي يقضي بصعوبة إقامة مباراة العودة في الميعاد المحدد لها سلفا"، في الوقت الذي أشار فيه لقرار المحكمة بعدم قبول الإجراء الاحترازي الذي تقدم به النادي إزاء العقوبة التي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكد ريال مدريد في بيانه أنه "سيقوم على الفور بإعادة ثمن التذاكر المباعة لهذه المباراة" والتي كانت مقررة يوم 16 ديسمبر الجاري.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضي الإسبانية (تاد) خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الجمعة التدابير الاحترازية التي طلبها نادي ريال مدريد في طعنه إزاء قرار لجنة الاستئناف يوم الخميس الذي أقرت فيه إقصاء النادي من بطولة الكأس بسبب إشراك لاعبه الروسي الوقوف، دينيس تشيريشيف، خلال مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الملك أمام قادش مطلع الشهر الجاري وانتهت بفوز الفريق الملكي (1-3).

وأوضحت المحكمة في بيانها "بعد دراسة الحجج التي ساقها المستأنف بالإضافة إلى المستندات التي تقدم بها الاتحاد الإسباني، قررت المحكمة عدم قبول الإجراء الاحترازي التي طلبه النادي لعدم استيفائه الشروط المطلوبة من قبل التشريع القائم، دون أن يعني ذلك، رفض متن الاستئناف".

وأكدت المحكمة أنها "ستصدر قرارها النهائي في الحال ودون أي تأخير" حالما تتم كل الإجراءات اللازمة من أجل إصدار هذا القرار.

ويأتي في المقام الأول، مطالبة الجهة التي أقرت العقوبة، في هذه الحالة الاتحاد الإسباني لكرة القدم من خلال القاضي الأوحد للجنة المسابقات، ثم لجنة الاستئناف، بتقديم تقرير عن هذه العقوبة وكل المستندات المتعلقة بها.

وبمجرد استلام هذه المستندات، عليها أن ترسلها للنادي صاحب الاستئناف، ريال مدريد، وإلى الطرف المتأثر بشكل مباشر بهذا الطعن، نادي قادش،، من أجل أن يتقدم كليهما بالدفوعات والأسانيد اللازمة في فترة أقصاها عشرة أيام.

وبعدما نمى لعلمه قرار المحكمة، أكد نادي قادش أنه يصب كل تركيزه على المواجهة المقبلة في دوري الدرجة الثالثة نهاية الأسبوع الجاري، ثم انتظار مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة الكأس التي ستقام يوم 18 من الشهر الجاري.

وأكد النادي في بيانه الأخير أنه بمجرد أن ينتهي من تجهيز جميع المستندات اللازمة "ستحدد لجنته القانونية الخطوات التي ستتخذها في الأيام المقبلة".