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ماركا تكشف.. رونالدو يلعب مصابا منذ بداية الموسم

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ماركا تكشف.. رونالدو يلعب مصابا منذ بداية الموسم ماركا تكشف.. رونالدو يلعب مصابا منذ بداية الموسم

أعدت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا عن حالة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وقالت إنه يلعب منذ بداية الموسم مصابا.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي أشادت فيه بالدولي البرتغالي أن آلام الركبة اليسرى عاودته مجددا في المباريات الإعدادية للموسم الجديد مع الميرنجي.

وتعود هذه الآلام لمارس 2014 حين اضطر رونالدو للتوقف عن اللعب لمدة شهر بسبب إصابة في الركبة اليسرى أبعدته عن نهائي كأس ملك إسبانيا الذي حسمه ريال مدريد بهدفين لهدف على حساب برشلونة.

وكانت هذه الإصابة ملاحقة لرونالدو في كأس العالم الأخيرة حين ودع منتخب بلده من الدور الأول في مجموعة ألمانيا وأمريكا وغانا.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم نصح قائد بالتوقف عن اللعب لمدة شهرين حتى يتخلص نهائيا من الآلام أو أن يخوض عملية جراحية للانتهاء منها.

وقالت الصحيفة إن رونالدو حاول منذ بداية الموسم القيام بتدريبات خاصة للتخلص من الآلام كي يستمر في المشاركة بشكل طبيعي في المباريات رغم تحذيرات الأطباء بأن الإصابة ستتفاقم إن لم يتوقف عن اللعب لفترة معينة.

وسجل رونالدو 21 هدفا في 20 مباراة هذا الموسم وحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 11 هدفا في دور المجموعات.

فأصبح البرتغالي صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عبر تاريخه.

ودخل رونالدو القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية إلى جانب نجمي برشلونة ليونيل ميسي ونيمار ويأمل أن يحافظ عليها للعام الثالث على التوالي بعدما توج بها في 2013 و2014.

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