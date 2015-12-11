معلومات مذهلة عن الخيار ستجعلك تدمنين استخدامه

قد تكونين ممن يستخدمون الخيار في العناية بالبشرة، ولكنك بالتأكيد لا تعرفين الكثير عن فوائده المذهلة للبشرة؛ فالخيار يحتوي على 90%من الماء التي تساعد على ترطيب البشرة، بالإضافة إلى فيتامين C الذي يساعد على تهدئتها من الاحمرار والتورم.

إليك بعضاً من فوائد واستخدامات الخيار المذهلة للبشرة والتي ستجعلك تدمنين استخدامه:

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1.حروق الشمس: يعتبر الخيار من المواد الطبيعية المفيدة في علاج البشرة من حروق الشمس، فكل ما عليك فعله بعد يوم طويل تحت الشمس هو تبريد ثمرة من الخيار وتمريرها على بشرتك مع وضع شرائح منها على الأماكن المصابة بالحروق، فذلك سيهدئ بشرتك ويزيل احمرارها وتورمها في الحال.

2 .التخلص من السيلوليت: يعمل الخيار على شد الجلد وزيادة الكولاجين في البشرة، مما يساعد على التخلص من التجاعيد. امزجي كوباً من عصير الخيار+ ملعقة من العسل. وضعي المزيج على الأماكن المصابة بالسيلوليت مع التدليك الدائري.

3. لبشرة متوهجة: اخلطي خيارةً مع عصير الليمون. ضعي المزيج على بشرتك لربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، فهذا القناع السريع سيترك بشرتك مشرقةً ومتوهجةً على الفور.

4.الهالات السوداء: يحتوى الخيار على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تفتيح البشرة. ضعي شريحتين من الخيار على كلتا العينين واسترخي لمدة عشر دقائق.

5. لشد مسام البشرة: امزجي عصير الخيار + ملعقة ماء ورد + ملعقة عسل+ قطرات من عصير الليمون وضعيها على بشرتك لربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ليساعدك ذلك على شد مسام البشرة.

6.تفتيح النمش: قومي بوضع الخيار المبشور على بشرتك وعنقك، سيساعدك ذلك الأمر في تفتيح النمش مع مرور الوقت.

7.العين المنتفخة: يحتوي الخيار على كميات كبيرة من حامض الاسكوربيك، مما يقلل من احتباس الماء والانتفاخ، ضعي شرائح الخيار حول عينيك لبعض الوقت لتشعري بتحسن ملحوظ وسريع.

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