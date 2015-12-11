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ما الفرق بين ترطيب الشعر وتزييته؟

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الجمعة 11-12-2015 18:09

في أيام الشتاء هذه تكثر النصائح التي تتعلق بتزييت الشعر وترطيبه للحفاظ عليه من الجفاف، ولكن ما الفرق بين الترطيب والتزييت؟
إذا كان شعرك عادياً فأنت بحاجة إلى ترطيبه بشكل دوري باستخدام البلسم أو كريمات الترطيب المختلفة، مع ضرورة تهويته والتقليل من تجفيفه بالمجفف الكهربائي.
أما إذا كان شعرك سريع الجفاف أو أجعداً فأنت بحاجة إلى المزج بين التزييت والترطيب، والتزييت يتم بواسطة أحد الأقنعة التي تعتمد على زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز وغيرها، ويعمل كحافظ للرطوبة وواقٍ للحد من جفاف الشعر. *يمكنك تزييت شعرك مرة أسبوعياً أو مرتين حسب مستوى جفاف شعرك.

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سيدتي