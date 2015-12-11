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فيديو | أول ظهور لنجل القذافي عقب أنباء اختطافه: «أنا بخير وأجلس مع ناس تعرف الله»

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فيديو | أول ظهور لنجل القذافي عقب أنباء اختطافه: «أنا بخير وأجلس مع ناس تعرف الله» فيديو | أول ظهور لنجل القذافي عقب أنباء اختطافه: «أنا بخير وأجلس مع ناس تعرف الله»

بثت فضائية “الجديد”، اليوم الجمعة، مقطع لهنيبعل نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في أول تسجيل بعد اختطافه في لبنان.

وقال هنيبعل: “أي شخص قلق على حياتي وصحتي، أنا بصحة جيدة ومرتاح، ولايوجد أي شئ يدعو للقلق، أنا أجلس مع جماعة، وناس تعرف الله، وعندهم قضية وأوفياء لقضيتهم، ومن المفترض أن نحترمهم لوفاءهم، في زمن الغدر والنسيان”.

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قالت دوائر أمنية لبنانية، بحسب “سكاي نيوز”، أنها توصلت إلى معرفة مكان نجل القذافي “هانبيبال”، واستلامه، ذلك الأمر الذي لم تكشف كامل تفاصيله إلى الآن.

وكانت قناة العربية، أفادت اليوم الجمعة، باختطاف نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والمعروف باسم هانبيبال على يد مجموعة مسلحة في لبنان.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة “العالم اليوم، عن مصادر مقربة من أسرة الرئيس الليبي الراحل، كافة الأنباء التي تتحدث عن اختطاف هانيبال.

وقالت وسائل إعلام عربية وليبية إن نجل القذافي اختطف على يد حركة أمل اللبنانية، أثناء زيارته لزوجته اللبنانية، ألين سكاف، والتي تعمل عارضة للأزياء.

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