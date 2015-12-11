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قرعة الأبطال - تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في دور الـ32

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قرعة الأبطال - تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في دور الـ32 قرعة الأبطال - تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في دور الـ32

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا عن استثناء الأهلي والزمالك من مواجهة الدور الأول على أن يبدأ الثنائي المشوار الإفريقي من دور الـ32 من دوري الأبطال.

وسيواجه الأهلي الفائز من مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي ضد راسينج من غينيا الاستوائية. بينما يواجه الزمالك الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني.

ولن يشارك الثنائي المصري الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا بسبب التصنيف.

قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا أقيمت يوم الجمعة وتم استثناء 9 فرق من خوض الدور التمهيدي الأول وفقا لنتائجها في بطولات إفريقيا في السنوات الخمس الأخيرة.

الـ9 فرق التي ستبدأ مشوارها في دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32 هم: الأهلي - الزمالك - الهلال السوداني - المريخ السوداني - مازيمبي الكونجولي - النجم الساحلي التونسي - وفاق سطيف الجزائري - ليوبار الكونجولي - القطن الكاميروني.

وستقام البطولة هذا الموسم بمشاركة 55 فريقا.

ويواجه الأهلي الفائز من مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي ضد راسينج من غينيا الاستوائية ذهابا خارج أرضه أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل على أن يكون العودة بعد أسبوع من لقاء الذهاب.

نفس الحال بالنسبة للزمالك الذي يلعب أولا خارج أرضه قبل أن يستضيف الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني في القاهرة.

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