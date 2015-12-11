قرعة الأبطال - طريق الأهلي.. يانج أفريكانز أو منافس مجهول

طريق الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حتى دور المجموعات ممهدا لصعود متوقع من المارد الأحمر.

قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا أقيمت يوم الجمعة وتم استثناء 9 فرق من خوض الدور التمهيدي الأول وفقا لنتائجها في بطولات إفريقيا في السنوات الخمس الأخيرة من بينهم الأهلي والزمالك.

وسيواجه الأهلي الفائز من مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي ضد راسينج من غينيا الاستوائية. بينما يواجه الزمالك الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني. (طالع التفاصيل)

الأهلي سيرحل أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل لمواجهة الفائز من ريكرياتيفو وراسينج في لقاء الذهاب على أن يستضيف أحد أيام 18، 19 و20 من نفس الشهر.

وفي حالة تأهل الأهلي إلى دور الـ16 فأن الفريق سيواجه فريقا من أصل 4 وهم:

(يانج أفريكانز من تنزانيا - الجيش الرواندي - إمبابان سوالوز من سوازيلاندا - سيركل دي جواكيم من موريشيوس).

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الجيش الرواندي سيواجه إمبابان سوالوز في دور الـ64 والفائز منهما سيواجه الفائز من يانج أفريكانز وسيركل دي جواكيم في دور الـ32.

ومن ثم المتأهل سيواجه الأهلي في حالة تأهله على حساب الفائز من مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي ضد راسينج من غينيا.

لقاء إياب دور الـ16 سيكون على ملعب (الأهلي أو الفائز من مواجهة ريكرياتيفو وراسينج) بينما الذهاب سيكون خارج القاهرة في حالة وصول الأهلي.

وتقام مواجهات ذهاب دور الـ16 أحد أيام 8، 9 أو 10 من أبريل على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 19 و20 من نفس الشهر.