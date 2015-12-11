حظك اليوم .. توقعات الأبراج الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 مع ماغي فرح

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات ماغي فرح لبرجك اليوم

توقعات الأبراج الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

برج الحمل

يوم جيد لمواليد الحمل الذين يخططون لقضاء وقت جميل اليوم، لكن احذر يا مولود الحمل على مصاريفك التي قد تكون كثيرة في هذا اليوم، وخاصة ما بعد الظهر، المساء سيكون جيدا لتقوية العلاقة مع مَن تحب، وقد يكون هنالك أمر عائلي قد يلزم تدخلك، وخصوصا مواليد 28 آذار إلى 3 نيسان. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

برج الثور

يوم مشرق من أوله يا مولود الثور؛ فأنت تشعر بالاختلاف عن الأيام الماضية العصيبة، تسترجع قوتك ولديك الكثير لتقوم به على النواحي الشخصية والعائلية التي ستأخذ اهتمامك ما بعد الظهر والمساء، احذر أثناء تعاملك مع مَن تحب، ولا تتخذ أيّ قرار مستعجل، واستمتع معه بهذه الليلة الجميلة. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

برج الجوزاء

تشعر بضوجان غريب في داخلك يا عزيزي الجوزاء ولا تعرف سببه، قد تثور لأي كلمة تسمعها من شخص حولك، الزم الهدوء ولا تفسر الكلام على طريقتك الخاصة، ما بعد الظهر قد تحدث مناوشة كلامية بينك وبين أحد المقربين منك، من المفضل أن تبقى في البيت هذا المساء ولا تغادره. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

برج السرطان

الأمور هادئة جدا يا عزيزي السرطان في هذا اليوم الذي يخلو من الأحداث، في الظهيرة قد تهتم بموضوع عائلي مهم لن يأخذ من وقتك الكثير، أمورك الشخصية تأخذ اهتمامك ما بعد الظهر، وقد تدعى إلى دعوة اجتماعية بشكل فجائي، لكنك تستفيد منها كثيرا، وخاصة إذا كنت من مواليد 1 إلى 5 تموز. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

برج الأسد

يوم المغامرات يا مولود الأسد؛ فأنت لا تفكر فيما تفعله وتقوم بأي شيء فقط لأنك راغب فيه، قد تأتيك أفكار مجنونة وتفعل أشياء قد تندم عليها فيما بعد، نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

برج العذراء

يوم جيد يا صديقي وقد تكون في صدارة الأبراج الأخرى، في الصباح الأوضاع هادئة لديك، لكن الأمور قد تتعقّد بعض الشيء في العمل وتضغط عليك الأعمال، مواليد 2 إلى 9 أيلول الأكثر توترا اليوم. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

برج الميزان

لديك الكثير من الأعمال لتقوم بها والكسل مايزال يسيطر على أفعالك فأنت لا تقوم بأي شيء عن رغبة بل كواجب، ما بعد الظهر قد تتلقى بعض الانتقادات من عائلتك؛ لعدم تفرغك لهم بعض الوقت. أما في المساء فسوء تفاهم يحدث بينك وبين مَن تحب لكنك تصلح الأمر سريعا. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10

برج العقرب

من الأفضل أن تبقى نائما أو أن تخرج في نزهة خارج البيت؛ لأن وجودك في المنزل أو في العمل قد يجعلك تشعر بالاكتئاب، وهذا قد يؤثر في المحيطين بك أيضا، ما بعد الظهر يصلك خبر قد يغيّر من جميع مشاريعك للأيام المقبلة، مواليد 3 إلى 12 تشرين الثاني الأكثر توترا. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

برج القوس

لديك بعض الإيجابيات في هذا اليوم، وقد يكون من ضمن ذلك تخطيطك للسفر خارج البلاد بشكل مفاجئ أو قد يأتيك خبر يغيّر جميع مواعيدك في الصباح أو الظهيرة، لكن اليوم جيّد ولا تقلق من هذه العبثيّة في الأمور، من المفضل أن ترى مَن تحب هذه الليلة لأنك أهملته منذ وقت ليس بقليل كما أن مشاعرك قوية جدا. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

برج الجدي

الحظوظ تقف إلى جانبك يا عزيزي الجدي، ومنذ الصباح تسعى إلى أن تعمل حركة في محيطك؛ فأنت متفائل وابتسامتك العريضة لا تفارق وجهك، ما بعد الظهر لديك العديد من الالتزامات العائلية كي تقوم بها قبل أن تخرج في موعد الليلة مع أصدقائك لقضاء وقت ممتع مواليد 1 إلى 9 كانون الثاني الأكثر حظا. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

برج الدلو

كل مخططاتك ستتغيّر هذا اليوم يا صديقي الدلو مما يصيبك بالعصبية والكآبة، انفعالاتك قد تخرج رغما عنك وعصبيتك قد تخرج على أقل كلمة، في المساء تتحسن أمورك تدريجيا لكن عليك الحذر على صحتك، وخاصة منطقتي الظهر والمعدة، وخصوصا مواليد 6 إلى 11 شباط. نسب النجاح لهذا اليوم:العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

برج الحوت

يوم هادئ جدا لمواليد الحوت الذين يختارون فيه النوم، فأنت تتحرك من مكانك بصعوبة، قد يفيدك هذا بعد أسبوع حافل من الأعمال والمسؤوليات، ما بعد الظهر تتغير نفسيّتك وتبدأ بالتخطيط للخروج مع أصدقائك أو مَن تحب للاستمتاع بوقتكم في المساء.

نسب النجاح لهذا اليوم: العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من



شبكةعيونالإخبارية

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