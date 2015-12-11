العاهل السعودي يعين وزيرًا جديدًا للتعليم ويصدر 11 أمرًا ملكيًا

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، مرسوما ملكيا بتعيين تعديلات وزارية واسعة، شملت وزارات التعليم، والشؤون الإسلامية، والخدمة المدنية، وغيرها.

وفيما يلي النص الكامل للأوامر الملكية:

> - يعفى معالي الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم من منصبه بناءً على طلبه.

> - يعين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى وزيراً للتعليم.

> - يعفى معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب نائب وزير الخدمة المدنية من منصبه بناءً على طلبه.

> - يعين الأستاذ عبدالله بن علي بن محمد ملفي نائباً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

> - يعين الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.

> - يعفى معالي الدكتور علي بن ناصر بن علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من منصبه.

> - يعين الدكتور أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد محافظاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمرتبة الممتازة.

> - يعين الدكتور عبدالعزيز بن سالم بن محمد الرويس محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

> - يعفى معالي المهندس محمد بن خالد بن محمد السويكت الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من منصبه.

> - يعين الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيساً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة.

> -يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى الصادر بتكوينه الأمران الملكيان رقم ( أ / 45 ) بتاريخ 29 / 2 / 1434هـ ورقم ( أ / 112 ) بتاريخ 25 / 4 / 1436 هـ وذلك للمدة المتبقية للمجلس في دورته الحالية :

> 1- معالي الدكتور / علي بن ناصر الغفيص.

> 2- معالي المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز الضراب.

> 3- معالي الدكتور / صالح بن عبدالرحمن الشهيب.