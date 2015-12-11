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مكافحة المنشطات: "الضبطية القضائية" ستمنحنا أحقية ملاحقة اللاعبين بالمخدرات

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مكافحة المنشطات: "الضبطية القضائية" ستمنحنا أحقية ملاحقة اللاعبين بالمخدرات مكافحة المنشطات: "الضبطية القضائية" ستمنحنا أحقية ملاحقة اللاعبين بالمخدرات
أكد أسامة غنيم، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن معظم لاعبى الدورى المصرى بمختلف درجاته، يتعاطون أقراص "الترامادول" من أجل زيادة معدل مجهودهم أثناء المباريات، موضحاً أنه لا يملك الضبطية القضائية لتفتيش اللاعبين وضبطهم بالترامادول.

وأوضح المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن المعامل الخارجية التى يتم إرسال عينات تحليل كشف المنشطات للاعبين، لا تكشف تعاطى أقراص الترامادول، موضحاً أن الضبطية القضائية ستجعله يتمكن من تفتيش اللاعبين لضبطهم بالمخدر، مثل ضباط الشرطة.

وأضاف غنيم خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "الكرة فى دريم" مع الإعلامى خالد الغندور، عبر شاشة "دريم" أن الترامادول ليس جُرمًا، وأن الوكالة الدولية أكدت استخدامه كمسكن للآلام، إلا أنه أدرج فى قوائم المخدرات، نظرا لإصابة متعاطيه بالإدمان، وتدمير خلايا المخ، ويتم تعويضه بـ"الهيروين" عند الإقلاع عنه، منعاً لظهور أعراض الإدمان.

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