محافظ المنوفية يوافق على فتح 10 مخابز جديدة بنطاق المحافظة

وافق الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، على إنشاء 10 مخابز جديدة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بالقرى والمناطق المحرومة بنطاق المحافظة وتوابعها، حيث وافق على صرف حصص من الدقيق البلدى 82% لتشغيل هذه المخابز بعد التقدم لمديرية التموين والتجارة الداخلية بكافة المستندات.

وجاءت الموافقة بواقع 6 مخابز بنطاق مركز منوف للمواطن عاطف فتحي شعلان بسدود ، والمواطن طارق عبدالستار زيدان بجزى والمواطن فوزى سعد القنب بمنشأة شلطان ، والمواطن أحمد عبدالله زيد والمواطن سلامة عبد الباسط زيد بناحية برهيم والمواطن عادل أحمد ماجد بعزبة البحيري ، وعدد 2 مخبز بمركزومدينة أشمون للمواطنة منى مصطفى عثمان بعزبة بهجت والمواطنه نادية ابراهيم رمضان بأبو عوالي، ومخبز للمواطن محمود عبدالعزيز مصطفى بميت القصري بمركز قويسنا و مخبز أخر للمواطنة أمل سعيد حجازي بكفر ميت ابو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا.

وذلك بعد التأكد من استيفاء هذه المخابز من اشتراطات المخابز البلدية من حيث المساحة والارتفاع وكامل التجهيزات بمعرفة لجنة المعاينات بمديرية التموين والتجارة للمحافظة، كما وافق المحافظ على إلغاء رخصة لصاحب مخبز بمركز شبين الكوم حتى انتهاء التجهيزات وفقا للاشتراطات بمكان جديد بنفس المنطقة واعطاءه اجازة شهرين للنقل وتعديل المستندات قبل اعادة تشغيله مره اخرى.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تسعى دائما إلى تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة لتقليل العبئ عن كاهل المواطنين وتشجيع الاستثمار داخل المحافظة.